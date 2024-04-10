«Пермэнергосбыт» объяснил, почему отказался финансировать ФК «Амкар»

ПАО «Пермэнергосбыт» отказался спонсировать футбольный клуб «Амкар» в предстоящем сезоне из-за невыполнения клубом поставленных задач и вылета в низшую лигу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе энергосбытовой компании.
«Наша помощь „Амкару“ в прошлом сезоне подразумевала выполнение задачи по выходу в первый дивизон. Задача не выполнена. Более того, результат отрицательный. Оснований для продолжения сотрудничества нет» — приводит пресс-служба слова гендиректора «Пермэнергосбыта» Игоря Шершакова.
Также в компании заявили, что в сезоне 2024/2025 ПАО «Пермэнергосбыт» сосредоточится на поддержке гандбольного клуба «Пермские медведи» и женского ФК «Звезда-2005». Сейчас обе команды представляют регион в элитных дивизионах. Объем спонсорской помощи указанным клубам составит более 100 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что бюджет ФК «Амкар» в текущем сезоне сократится на 70 млн рублей — до 130 млн рублей. Исполнительный директор футбольного клуба Евгений Мелешин признал, что прошедший сезон команда провалила, вылетев в дивизион «Б» — низшую профессиональную футбольную лигу. В предстоящем сезоне «Амкар» попытается вернуться в дивизиона «А», отметил Мелешин.
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ПАО «Пермэнергосбыт» отказался спонсировать футбольный клуб «Амкар» в предстоящем сезоне из-за невыполнения клубом поставленных задач и вылета в низшую лигу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе энергосбытовой компании. «Наша помощь „Амкару“ в прошлом сезоне подразумевала выполнение задачи по выходу в первый дивизон. Задача не выполнена. Более того, результат отрицательный. Оснований для продолжения сотрудничества нет» — приводит пресс-служба слова гендиректора «Пермэнергосбыта» Игоря Шершакова. Также в компании заявили, что в сезоне 2024/2025 ПАО «Пермэнергосбыт» сосредоточится на поддержке гандбольного клуба «Пермские медведи» и женского ФК «Звезда-2005». Сейчас обе команды представляют регион в элитных дивизионах. Объем спонсорской помощи указанным клубам составит более 100 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что бюджет ФК «Амкар» в текущем сезоне сократится на 70 млн рублей — до 130 млн рублей. Исполнительный директор футбольного клуба Евгений Мелешин признал, что прошедший сезон команда провалила, вылетев в дивизион «Б» — низшую профессиональную футбольную лигу. В предстоящем сезоне «Амкар» попытается вернуться в дивизиона «А», отметил Мелешин.