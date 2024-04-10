«Пермэнергосбыт» объяснил, почему отказался финансировать ФК «Амкар»

«Пермэнергосбыт» отказался быть спонсором ФК «Амкар» из-за невыполнения условий

По итогам прошедшего сезона пермский «Амкар» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ПАО «Пермэнергосбыт» отказался спонсировать футбольный клуб «Амкар» в предстоящем сезоне из-за невыполнения клубом поставленных задач и вылета в низшую лигу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе энергосбытовой компании.

«Наша помощь „Амкару“ в прошлом сезоне подразумевала выполнение задачи по выходу в первый дивизон. Задача не выполнена. Более того, результат отрицательный. Оснований для продолжения сотрудничества нет» — приводит пресс-служба слова гендиректора «Пермэнергосбыта» Игоря Шершакова.

Также в компании заявили, что в сезоне 2024/2025 ПАО «Пермэнергосбыт» сосредоточится на поддержке гандбольного клуба «Пермские медведи» и женского ФК «Звезда-2005». Сейчас обе команды представляют регион в элитных дивизионах. Объем спонсорской помощи указанным клубам составит более 100 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что бюджет ФК «Амкар» в текущем сезоне сократится на 70 млн рублей — до 130 млн рублей. Исполнительный директор футбольного клуба Евгений Мелешин признал, что прошедший сезон команда провалила, вылетев в дивизион «Б» — низшую профессиональную футбольную лигу. В предстоящем сезоне «Амкар» попытается вернуться в дивизиона «А», отметил Мелешин.