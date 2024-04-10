Новый глава Перми Соснин исполняет давнюю мечту теневого мэра Плотникова

Депутат Плотников подал заявку на получение статуса почетного жителя Перми

Владимир Плотников станет почетным жителем Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Главными претендентами на присвоение статуса почетного жителя Перми в 2024 году является депутат гордумы краевой столицы Владимир Плотников, которого считают теневым мэром города, а также президент Российского союза боевых искусств Пермского края Александр Алымов. Они подали соответствующие заявки в городскую комиссию при мэре Эдуарде Соснине, которая занимается этим вопросом, сообщили несколько источников URA.RU в политэлитах. Владимир Плотников, по их словам, давно мечтал о такой награде.

«Решение будет приниматься в конце апреля. В мае традиционно вопрос должна обсудить гордума — после того как глава города Эдуард Соснин вынесет решение комиссии на рассмотрение. Окончательное решение — за депутатами. Но они, скорее всего, поддержат обоих: решение согласовано с краевыми властями», — говорят инсайдеры. Также документы подавали руководитель адвокатской палаты Пермского края Павел Яковлев и главврач ГКБ №4 Андрей Ронзин, но они отсеялись.

Владимир Плотников давно хотел получить статус почетного жителя Перми. В 2023 году это его желание стало причиной обострения конфликта между экс-мэром Перми Алексеем Демкиным и губернатором Дмитрием Махониным. Демкин рассматривал кандидатуру Плотникова на присвоение этого статуса, но администрация губернатора застопорила решение. Сейчас, когда конфликт исчерпан, краевые власти не возражают против него.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. На момент публикации ответ не был получен. Помощник Владимира Плотников Юрий Руднев от комментариев отказался.