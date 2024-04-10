Курганский губернатор Шумков запросил помощи у ЯНАО для борьбы с паводками. Видео

Сотрудники «Ямалспаса» помогут курганцам бороться с паводками

10 апреля 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков запросил у ямальских властей помощи для борьбы с паводками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился за помощью к властям ЯНАО для борьбы с паводками. Округ откликнулся на просьбу и отправил 35 спасателей из отряда «Ямалспас», сообщает пресс-служба окружного правительства. «Вслед за аэромобильной группировкой ГУ МЧС России по ЯНАО для борьбы с паводком из Ноябрьска выехали 35 ямалспасовцев. За помощью накануне обратился губернатор Курганской области [Вадим Шумков]», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Ямал. Официально». Ямальские спасатели не раз помогали тушить лесные пожары в других регионах, но опыт по борьбе с паводками они получат впервые. С собой они везут необходимое оборудование — помпы, резиновые лодки, спасжилеты, генераторы и другое необходимое оборудование. В Курганскую область сотрудники отряда прибудут 11 апреля. Аэромобильная группировка ГУ МЧС отправилась в путь 9 апреля. Утром 10 апреля они находились на территории Тюменской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился за помощью к властям ЯНАО для борьбы с паводками. Округ откликнулся на просьбу и отправил 35 спасателей из отряда «Ямалспас», сообщает пресс-служба окружного правительства. «Вслед за аэромобильной группировкой ГУ МЧС России по ЯНАО для борьбы с паводком из Ноябрьска выехали 35 ямалспасовцев. За помощью накануне обратился губернатор Курганской области [Вадим Шумков]», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Ямал. Официально». Ямальские спасатели не раз помогали тушить лесные пожары в других регионах, но опыт по борьбе с паводками они получат впервые. С собой они везут необходимое оборудование — помпы, резиновые лодки, спасжилеты, генераторы и другое необходимое оборудование. В Курганскую область сотрудники отряда прибудут 11 апреля. Аэромобильная группировка ГУ МЧС отправилась в путь 9 апреля. Утром 10 апреля они находились на территории Тюменской области.