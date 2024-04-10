Челябинская модель Ирина Шейк стала лицом бренда Gloria Jeans

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шейк Ирина, шейк ирина
Ирина Шейк снялась для российского бренда одежды Фото:

Уроженка Еманжелинска Челябинской области, модель Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans. Фотографии с ней появились на официальном сайте магазина.

«Новая история GJ с участием супермодели Ирины Шейк. Эта рекламная кампания посвящена перевоплощению бренда и отражает новую страницу в нашей более чем 40-летней истории», — сообщает бренд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

На снимках Шейк появилась в нескольких повседневных нарядах. На городских улицах модель была в образе состоящего из рваного черного топ на белой майке с короткими шортами, дополненным бежевым тренчем и сапогами-казаками. Еще один наряд состоял из бомбера, белого бра и серых джинс клеш.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженка Еманжелинска Челябинской области, модель Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans. Фотографии с ней появились на официальном сайте магазина. «Новая история GJ с участием супермодели Ирины Шейк. Эта рекламная кампания посвящена перевоплощению бренда и отражает новую страницу в нашей более чем 40-летней истории», — сообщает бренд в своей группе в соцсети «ВКонтакте». На снимках Шейк появилась в нескольких повседневных нарядах. На городских улицах модель была в образе состоящего из рваного черного топ на белой майке с короткими шортами, дополненным бежевым тренчем и сапогами-казаками. Еще один наряд состоял из бомбера, белого бра и серых джинс клеш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...