Челябинская модель Ирина Шейк стала лицом бренда Gloria Jeans

10 апреля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Ирина Шейк снялась для российского бренда одежды Фото: социальные сети Ирины Шейк Уроженка Еманжелинска Челябинской области, модель Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans. Фотографии с ней появились на официальном сайте магазина. «Новая история GJ с участием супермодели Ирины Шейк. Эта рекламная кампания посвящена перевоплощению бренда и отражает новую страницу в нашей более чем 40-летней истории», — сообщает бренд в своей группе в соцсети «ВКонтакте». На снимках Шейк появилась в нескольких повседневных нарядах. На городских улицах модель была в образе состоящего из рваного черного топ на белой майке с короткими шортами, дополненным бежевым тренчем и сапогами-казаками. Еще один наряд состоял из бомбера, белого бра и серых джинс клеш. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженка Еманжелинска Челябинской области, модель Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans. Фотографии с ней появились на официальном сайте магазина. «Новая история GJ с участием супермодели Ирины Шейк. Эта рекламная кампания посвящена перевоплощению бренда и отражает новую страницу в нашей более чем 40-летней истории», — сообщает бренд в своей группе в соцсети «ВКонтакте». На снимках Шейк появилась в нескольких повседневных нарядах. На городских улицах модель была в образе состоящего из рваного черного топ на белой майке с короткими шортами, дополненным бежевым тренчем и сапогами-казаками. Еще один наряд состоял из бомбера, белого бра и серых джинс клеш.