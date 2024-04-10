Челябинская модель Ирина Шейк стала лицом бренда Gloria Jeans

Уроженка Еманжелинска Челябинской области, модель Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans. Фотографии с ней появились на официальном сайте магазина.
«Новая история GJ с участием супермодели Ирины Шейк. Эта рекламная кампания посвящена перевоплощению бренда и отражает новую страницу в нашей более чем 40-летней истории», — сообщает бренд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
На снимках Шейк появилась в нескольких повседневных нарядах. На городских улицах модель была в образе состоящего из рваного черного топ на белой майке с короткими шортами, дополненным бежевым тренчем и сапогами-казаками. Еще один наряд состоял из бомбера, белого бра и серых джинс клеш.
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