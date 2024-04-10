В центре Челябинска отключат светофоры на двух крупных перекрестках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светофоры. Дорожное движение. Курган, светофор, знак, зеленый свет, переход, пешеходный, зеленый цвет
Светофоры на двух указанных перекрестках не будут работать с 8:00 до 18:00 Фото:

В Челябинске 11 апреля на весь день отключат светофоры на пересечениях проспекта Ленина с улицей Энтузиастов и проспекта Ленина с улицей Тернопольская. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В Челябинске 11 апреля будут отключены светофоры на двух перекрестках. На весь день перестанут работать светофоры на пересечениях: проспект Ленина — улица Энтузиастов и проспект Ленина — улица Тернопольская», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, светофоры на перекрестках не будут работать с 8:00 до 18:00. Водителям рекомендуют проявлять осторожность при проезде данных перекрестков и не забывать о том, что всегда нужно соблюдать правила дорожной безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 11 апреля на весь день отключат светофоры на пересечениях проспекта Ленина с улицей Энтузиастов и проспекта Ленина с улицей Тернопольская. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске 11 апреля будут отключены светофоры на двух перекрестках. На весь день перестанут работать светофоры на пересечениях: проспект Ленина — улица Энтузиастов и проспект Ленина — улица Тернопольская», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в ведомстве, светофоры на перекрестках не будут работать с 8:00 до 18:00. Водителям рекомендуют проявлять осторожность при проезде данных перекрестков и не забывать о том, что всегда нужно соблюдать правила дорожной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...