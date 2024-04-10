В центре Челябинска отключат светофоры на двух крупных перекрестках

10 апреля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Светофоры на двух указанных перекрестках не будут работать с 8:00 до 18:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 11 апреля на весь день отключат светофоры на пересечениях проспекта Ленина с улицей Энтузиастов и проспекта Ленина с улицей Тернопольская. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске 11 апреля будут отключены светофоры на двух перекрестках. На весь день перестанут работать светофоры на пересечениях: проспект Ленина — улица Энтузиастов и проспект Ленина — улица Тернопольская», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в ведомстве, светофоры на перекрестках не будут работать с 8:00 до 18:00. Водителям рекомендуют проявлять осторожность при проезде данных перекрестков и не забывать о том, что всегда нужно соблюдать правила дорожной безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 11 апреля на весь день отключат светофоры на пересечениях проспекта Ленина с улицей Энтузиастов и проспекта Ленина с улицей Тернопольская. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске 11 апреля будут отключены светофоры на двух перекрестках. На весь день перестанут работать светофоры на пересечениях: проспект Ленина — улица Энтузиастов и проспект Ленина — улица Тернопольская», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в ведомстве, светофоры на перекрестках не будут работать с 8:00 до 18:00. Водителям рекомендуют проявлять осторожность при проезде данных перекрестков и не забывать о том, что всегда нужно соблюдать правила дорожной безопасности.