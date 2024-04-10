В центре Челябинска отключат светофоры на двух крупных перекрестках

В Челябинске 11 апреля на весь день отключат светофоры на пересечениях проспекта Ленина с улицей Энтузиастов и проспекта Ленина с улицей Тернопольская. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В Челябинске 11 апреля будут отключены светофоры на двух перекрестках. На весь день перестанут работать светофоры на пересечениях: проспект Ленина — улица Энтузиастов и проспект Ленина — улица Тернопольская», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщили в ведомстве, светофоры на перекрестках не будут работать с 8:00 до 18:00. Водителям рекомендуют проявлять осторожность при проезде данных перекрестков и не забывать о том, что всегда нужно соблюдать правила дорожной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!