The Times: Украина готовится к мобилизации женщин

Украина в ближайшие года может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева в беседе с The Times.
«Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы», — заявила Григорьева. Ее слова приводит The Times.
Она отметила, что, согласно Конституции Украины, защита родины является обязанностью каждого гражданина, включая женщин. Григорьева также подчеркнула необходимость подготовки женщин к службе в армии с раннего возраста.
Ранее сообщалось, что власти Украины хотят вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. По информации французского телеканала France 2, в некоторых селах Украины не осталось мужчин из-за мобилизации, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.