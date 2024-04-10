В мире Украина The Times: Украина готовится к мобилизации женщин 10 апреля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 + Оксана Григорьева сообщила, что защита родины является обязанностью каждого гражданина, включая женщин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в ближайшие года может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева в беседе с The Times. «Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы», — заявила Григорьева. Ее слова приводит The Times. Она отметила, что, согласно Конституции Украины, защита родины является обязанностью каждого гражданина, включая женщин. Григорьева также подчеркнула необходимость подготовки женщин к службе в армии с раннего возраста. Ранее сообщалось, что власти Украины хотят вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. По информации французского телеканала France 2, в некоторых селах Украины не осталось мужчин из-за мобилизации, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина в ближайшие года может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева в беседе с The Times. «Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы», — заявила Григорьева. Ее слова приводит The Times. Она отметила, что, согласно Конституции Украины, защита родины является обязанностью каждого гражданина, включая женщин. Григорьева также подчеркнула необходимость подготовки женщин к службе в армии с раннего возраста. Ранее сообщалось, что власти Украины хотят вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. По информации французского телеканала France 2, в некоторых селах Украины не осталось мужчин из-за мобилизации, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям