The Times: Украина готовится к мобилизации женщин

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Оксана Григорьева сообщила, что защита родины является обязанностью каждого гражданина, включая женщин Фото:
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Украина в ближайшие года может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева в беседе с The Times.

«Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы», — заявила Григорьева. Ее слова приводит The Times.

Она отметила, что, согласно Конституции Украины, защита родины является обязанностью каждого гражданина, включая женщин. Григорьева также подчеркнула необходимость подготовки женщин к службе в армии с раннего возраста.

Ранее сообщалось, что власти Украины хотят вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. По информации французского телеканала France 2, в некоторых селах Украины не осталось мужчин из-за мобилизации, передает RT.

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Украина в ближайшие года может начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева в беседе с The Times. «Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы», — заявила Григорьева. Ее слова приводит The Times. Она отметила, что, согласно Конституции Украины, защита родины является обязанностью каждого гражданина, включая женщин. Григорьева также подчеркнула необходимость подготовки женщин к службе в армии с раннего возраста. Ранее сообщалось, что власти Украины хотят вписать в реестр военнообязанных всех женщин от 18 до 60 лет. По информации французского телеканала France 2, в некоторых селах Украины не осталось мужчин из-за мобилизации, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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