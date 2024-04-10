Эколог Есина: затопление кладбища в Орске приведет к загрязнению трупными ядами

11 апреля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Затопления кладбищ приводят к загрязнению грунтовых вод трупными ядами, предупредила Елена Есина Фото (архив): Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Затопление кладбища в Орске (Оренбургская область) может привести к загрязнению грунтовых вод трупными ядами. Об этом в разговоре с URA.RU предупредила судебный эксперт по экологии, член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по экологии и природным ресурсам Елена Есина. Кладбище в Орске, находящееся около поселка «Биофабрика», ушло под воду. Территорию размыла река Урал после прорыва дамбы. На участках снесло кресты, оказались повреждены ограды. «Если последнее захоронение на кладбище было 50 лет назад, затопление ни к каким серьезным проблемам не приведет. А если там есть свежие могилы, то это может привести к загрязнению грунтовых вод трупными ядами. Какая-то часть опасных вод отправится обратно в реку Урал, а что-то просочится сквозь почву и попадет в подземные горизонты», — заявила Елена Есина. В разговоре с агентством эксперт по экологии отметила, что наибольшую опасность для жителей Оренбургской области сейчас несут утонувшие животные. «В воде могут быть утонувшие кошки, собаки и различный скот, которых еще не успели убрать. Может уже идти процесс разложения, а это опасно. Но окончательный вердикт можно дать только после взятия определенных проб воды», — объяснила Есина. Вечером 5 апреля в районе Орска в результате паводка прорвало дамбу на реке Урал. Жителей призвали покинуть дома и отправиться в пункты временного размещения. По данным на 10 апреля, уровень воды в реке Урал превысил критическую отметку на 10 миллиметров и составил 931 сантиметр. Из-за паводка в области оказались затоплены более 12 тысяч жилых домов, тысячи приусадебных участков и 16 медучреждений. По информации telegram-канала Mash, больше 30 собак погибли. Их во время эвакуации оставили хозяева на цепи, самостоятельно выбраться они не смогли. Спасатели, волонтеры, местные жители продолжают объезжать затопленные участки на лодках в поисках животных. В день удается спасти около 100 питомцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Затопление кладбища в Орске (Оренбургская область) может привести к загрязнению грунтовых вод трупными ядами. Об этом в разговоре с URA.RU предупредила судебный эксперт по экологии, член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по экологии и природным ресурсам Елена Есина. Кладбище в Орске, находящееся около поселка «Биофабрика», ушло под воду. Территорию размыла река Урал после прорыва дамбы. На участках снесло кресты, оказались повреждены ограды. «Если последнее захоронение на кладбище было 50 лет назад, затопление ни к каким серьезным проблемам не приведет. А если там есть свежие могилы, то это может привести к загрязнению грунтовых вод трупными ядами. Какая-то часть опасных вод отправится обратно в реку Урал, а что-то просочится сквозь почву и попадет в подземные горизонты», — заявила Елена Есина. В разговоре с агентством эксперт по экологии отметила, что наибольшую опасность для жителей Оренбургской области сейчас несут утонувшие животные. «В воде могут быть утонувшие кошки, собаки и различный скот, которых еще не успели убрать. Может уже идти процесс разложения, а это опасно. Но окончательный вердикт можно дать только после взятия определенных проб воды», — объяснила Есина. Вечером 5 апреля в районе Орска в результате паводка прорвало дамбу на реке Урал. Жителей призвали покинуть дома и отправиться в пункты временного размещения. По данным на 10 апреля, уровень воды в реке Урал превысил критическую отметку на 10 миллиметров и составил 931 сантиметр. Из-за паводка в области оказались затоплены более 12 тысяч жилых домов, тысячи приусадебных участков и 16 медучреждений. По информации telegram-канала Mash, больше 30 собак погибли. Их во время эвакуации оставили хозяева на цепи, самостоятельно выбраться они не смогли. Спасатели, волонтеры, местные жители продолжают объезжать затопленные участки на лодках в поисках животных. В день удается спасти около 100 питомцев.