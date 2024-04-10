Тюменские поликлиники готовятся к весеннему паводку

В Тюменской области поликлиники готовятся к весеннему паводку. В медучреждениях проработали вопросы помощи населения, в том числе обеспечения запаса медикаментов и дезинфицирующих средств. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«В регионе медицинские учреждения готовы к работе в период ЧС, увеличению количества обращений граждан в период паводка, своевременному выявлению и госпитализации больных, в том числе инфекционными заболеваниями», — приводит инфоцентр слова директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой. Тюменцам посоветовали заранее подготовить лекарства.
Там же добавили, что все поликлиники обеспечены вакциной для профилактики инфекционных заболеваний. Кроме того, в пунктах временного размещения сформированы бригады медиков.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области объявили 8 апреля. Прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. В Тюменском районе зона затопления охватывает десятки деревень и сел, а также СНТ. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU
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В Тюменской области поликлиники готовятся к весеннему паводку. В медучреждениях проработали вопросы помощи населения, в том числе обеспечения запаса медикаментов и дезинфицирующих средств. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «В регионе медицинские учреждения готовы к работе в период ЧС, увеличению количества обращений граждан в период паводка, своевременному выявлению и госпитализации больных, в том числе инфекционными заболеваниями», — приводит инфоцентр слова директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой. Тюменцам посоветовали заранее подготовить лекарства. Там же добавили, что все поликлиники обеспечены вакциной для профилактики инфекционных заболеваний. Кроме того, в пунктах временного размещения сформированы бригады медиков. Режим ЧС по паводку в Тюменской области объявили 8 апреля. Прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. В Тюменском районе зона затопления охватывает десятки деревень и сел, а также СНТ. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU