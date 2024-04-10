Текслер отчитал министра транспорта Нечаева за старые автобусы в Чебаркуле

10 апреля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер раскритиковал министра за отсутствие заявок на новые автобусы от муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 апреля на областном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов отчитал министра транспорта Алексея Нечаева за отсутсвие заявок на обновление автобусного парка из Чебаркуля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Мы даем информацию, что в таком муниципалитете у нас новый общественный транспорт, в таком… Люди из своих муниципалитетов пишут: „А что у нас?“ Вот из Чебаркуля было сообщение от жителя, что в городе ездить нельзя, все автобусы старые. Задал вопрос министру. Оказывается, муниципалитет не сформировал ни одной заявки и ни разу не обратился с этим вопросом… То есть, если главу все устраивает, а жители мне жалуются. Коллеги, это неправильно. Я поручаю министерству еще раз посмотреть и проявлять более активную позицию». — подчеркнул Текслер. Губернатор добавил, что некоторые муниципалитеты не только не заявляют о своей потребности в новом общественном транспорте. Они пишут отказы, когда им этот транспорт предлагает регион. Текслер заявил, что в регион с 2019 года поставлена почти тысяча единиц автобусов разного класса для обслуживания городских и сельских маршрутов. Он отметил, что парк общественного транпорта обновляется не только в крупных городах, но и в небольших муниципалитетах. Однако по отдельным муниципалитетам у губернатора возникают вопросы. Нередко эти вопросы возникают как раз по результатам анализа обращений граждан в соцсетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 апреля на областном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов отчитал министра транспорта Алексея Нечаева за отсутсвие заявок на обновление автобусного парка из Чебаркуля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Мы даем информацию, что в таком муниципалитете у нас новый общественный транспорт, в таком… Люди из своих муниципалитетов пишут: „А что у нас?“ Вот из Чебаркуля было сообщение от жителя, что в городе ездить нельзя, все автобусы старые. Задал вопрос министру. Оказывается, муниципалитет не сформировал ни одной заявки и ни разу не обратился с этим вопросом… То есть, если главу все устраивает, а жители мне жалуются. Коллеги, это неправильно. Я поручаю министерству еще раз посмотреть и проявлять более активную позицию». — подчеркнул Текслер. Губернатор добавил, что некоторые муниципалитеты не только не заявляют о своей потребности в новом общественном транспорте. Они пишут отказы, когда им этот транспорт предлагает регион. Текслер заявил, что в регион с 2019 года поставлена почти тысяча единиц автобусов разного класса для обслуживания городских и сельских маршрутов. Он отметил, что парк общественного транпорта обновляется не только в крупных городах, но и в небольших муниципалитетах. Однако по отдельным муниципалитетам у губернатора возникают вопросы. Нередко эти вопросы возникают как раз по результатам анализа обращений граждан в соцсетях.