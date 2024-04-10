В Челябинске на ремонт улицы возле больниц потратят более 150 млн рублей. Карта

В Челябинске улицу Румянцева отремонтируют до конца августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перекрытие улицы Гоголя. Екатеринбург, лужа, дорожный ремонт, ремонт дороги, грязь в городе
Улицу подрядчик должен будет отремонтировать до 20 августа 2024 года Фото:

В Металлургическом районе Челябинска до конца августа 2024 года отремонтируют улицу Румянцева, дорога проходит вдоль больниц №6 и №8. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«В Металлургическом районе запланирован ремонт улицы Румянцева от Шоссе Металлургов до Каштакского бора. Улицу Румянцева отремонтируют этим летом. Сейчас ведется поиск подрядчика», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, протяженность участка составляет 3,5 километра. Согласно документации, на участке планируется заменить старый бортовой камень и покрытие проезжей части. Будет сделан тротуар, высажены газоны. На остановке общественного транспорта «Больница ЧМК» восстановят плиточное покрытие.

На сегодняшний день износ покрытия составляет практически 60%, на дороге колейность и ямы. Весенняя инвентаризация подтвердила жалобы челябинцев, а также выявила еще ряд серьезных недочетов. Поэтому объект включили в план первоочередных ремонтов. Все работы завершат до 20 августа 2024 года.

Как сообщается на портале «Госзакупки», начальная цена контракта составляет 154,2 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 апреля, при этом подрядчика для данных работ выберут 18 апреля. Все работы подрядчик должен будет выполнить до 20 августа 2024 года.

В Металлургическом районе Челябинска до конца августа 2024 года отремонтируют улицу Румянцева, дорога проходит около больниц №6 и №8
В Металлургическом районе Челябинска до конца августа 2024 года отремонтируют улицу Румянцева, дорога проходит около больниц №6 и №8
Как сообщается на портале «Госзакупки», начальная цена контракта составляет 154,2 миллиона рублей
Как сообщается на портале «Госзакупки», начальная цена контракта составляет 154,2 миллиона рублей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Металлургическом районе Челябинска до конца августа 2024 года отремонтируют улицу Румянцева, дорога проходит вдоль больниц №6 и №8. Об этом сообщается на сайте мэрии. «В Металлургическом районе запланирован ремонт улицы Румянцева от Шоссе Металлургов до Каштакского бора. Улицу Румянцева отремонтируют этим летом. Сейчас ведется поиск подрядчика», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, протяженность участка составляет 3,5 километра. Согласно документации, на участке планируется заменить старый бортовой камень и покрытие проезжей части. Будет сделан тротуар, высажены газоны. На остановке общественного транспорта «Больница ЧМК» восстановят плиточное покрытие. На сегодняшний день износ покрытия составляет практически 60%, на дороге колейность и ямы. Весенняя инвентаризация подтвердила жалобы челябинцев, а также выявила еще ряд серьезных недочетов. Поэтому объект включили в план первоочередных ремонтов. Все работы завершат до 20 августа 2024 года. Как сообщается на портале «Госзакупки», начальная цена контракта составляет 154,2 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 апреля, при этом подрядчика для данных работ выберут 18 апреля. Все работы подрядчик должен будет выполнить до 20 августа 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...