В Курганской области паводок не повлияет на предприятия по добыче урана

10 апреля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Все три месторождения урана в регионе, по словам представителей компании, защищены от паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Производственные площадки «Далура», где добывают уран, защищены от паводка в Курганской области. Данная информация размещена на сайте «Страна Росатом». «Я понимаю опасения населения на предмет возможного подтопления производственных площадок „Далура“. Однако могу ответственно заверить, что этот сценарий полностью исключен. Мы держим ситуацию под контролем, объекты надежно защищены», — заявил генеральный директор «Далура» Динис Ежуров. В компании отметили, что месторождения Далматовское и Хохловское находятся в незатопляемой зоне, так как там нет крупных водоемов. Есть еще месторождение Добровольное в Звериноголовском округе, но там производство находится на возвышенности, которая не затоплялась даже в самые высокие паводки. При этом организация ежегодно проводит противопаводковые мероприятия и круглосуточно мониторит уровень воды в реках Тобол и Исеть. Из-за угрозы паводка в Курганской области ввели режим ЧС. Вся актуальная информация о паводке — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производственные площадки «Далура», где добывают уран, защищены от паводка в Курганской области. Данная информация размещена на сайте «Страна Росатом». «Я понимаю опасения населения на предмет возможного подтопления производственных площадок „Далура“. Однако могу ответственно заверить, что этот сценарий полностью исключен. Мы держим ситуацию под контролем, объекты надежно защищены», — заявил генеральный директор «Далура» Динис Ежуров. В компании отметили, что месторождения Далматовское и Хохловское находятся в незатопляемой зоне, так как там нет крупных водоемов. Есть еще месторождение Добровольное в Звериноголовском округе, но там производство находится на возвышенности, которая не затоплялась даже в самые высокие паводки. При этом организация ежегодно проводит противопаводковые мероприятия и круглосуточно мониторит уровень воды в реках Тобол и Исеть. Из-за угрозы паводка в Курганской области ввели режим ЧС. Вся актуальная информация о паводке — в онлайн-трансляции URA.RU.