Насколько Украина готова к контрнаступлению

Аналитик Михайлов: Зеленский заявил о контрнаступлении ради денег

11 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

В заявленном в 2023 году контрнаступлении ВСУ потеряли 160 тысяч человек, отметил Александр Михайлов Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пока не готова к контрнаступлению, так как для этого у ВСУ должно быть больше людей и оружия, чем это было при летнем наступлении в 2023 году. Тогда Киев потерял почти 160 тысяч человек и тысячи единиц военной техники, а объемы военной помощи со стороны Запада измерялись в 4-5 миллиардов долларов в месяц, тогда как сейчас — в 150-200 миллионов. Об этом в диалоге с URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик и эксперт Александр Михайлов. «Сейчас любые обещания нового контрнаступления со стороны Украины кажутся безосновательными. Таких объемов вооружения, которые были при заявленном летнем наступлении в 2023 году, у ВСУ нет. Тогда объемы военной помощи со стороны Запада измерялись суммами в 4-5 миллиардов долларов в месяц. А сейчас В 150-200 миллионов долларов в месяц. Причем и с тем финансированием, и с тем количеством людей у Украины были огромные потери, и никаких побед над Россией. В ходе контрнаступления летом прошлого года украинская армия потеряла почти 160 тысяч человек и тысячи единиц военной техники», — объяснил Александр Михайлов. Новость по теме Главком ВСУ сообщил о шестикратном преимуществе российской армии в артиллерии По словам военного аналитика, президент Украины Владимир Зеленский заявил о контрнаступлении для того, что бы получить деньги от Запада. Но Михайлов считает, что никто финансировать Украину не будет. «Все заявления о контрнаступлении направлены только на получение денег со стороны Запада. Но страны понимают, что Украина в проигрыше, а финансовая поддержка ВСУ — это просто миллиарды в пустую. Зеленский еще планирует задержаться у власти на Украине (срок его правления истекает 20 мая), используя формулировку военного положения. Контрнаступление Киев может организовать вновь только в летний период, когда земля на Донбассе просыхает. Там уже более +20 градусов, там уже тепло. Вот в 2023 году они начинали контрнаступать с 3 июня. Сейчас они примерно это же время анонсируют», — отметил он. Ранее Зеленский подписал три закона о мобилизации. Они предполагают снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, отмену категории «ограниченно годен» и создание электронного реестра военнообязанных. Позже президент Украины заявил, что Киев разрабатывает новый план контрнаступления. По словам члена экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, если ВСУ решатся на это, то сначала будут пытаться форсировать Днепр, потом пойдут в атаку в районе Часова Яра, Красногоровки, Авдеевки, Артемовска (Бахмут), Купянска, Крынок, Работино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина пока не готова к контрнаступлению, так как для этого у ВСУ должно быть больше людей и оружия, чем это было при летнем наступлении в 2023 году. Тогда Киев потерял почти 160 тысяч человек и тысячи единиц военной техники, а объемы военной помощи со стороны Запада измерялись в 4-5 миллиардов долларов в месяц, тогда как сейчас — в 150-200 миллионов. Об этом в диалоге с URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик и эксперт Александр Михайлов. «Сейчас любые обещания нового контрнаступления со стороны Украины кажутся безосновательными. Таких объемов вооружения, которые были при заявленном летнем наступлении в 2023 году, у ВСУ нет. Тогда объемы военной помощи со стороны Запада измерялись суммами в 4-5 миллиардов долларов в месяц. А сейчас В 150-200 миллионов долларов в месяц. Причем и с тем финансированием, и с тем количеством людей у Украины были огромные потери, и никаких побед над Россией. В ходе контрнаступления летом прошлого года украинская армия потеряла почти 160 тысяч человек и тысячи единиц военной техники», — объяснил Александр Михайлов. По словам военного аналитика, президент Украины Владимир Зеленский заявил о контрнаступлении для того, что бы получить деньги от Запада. Но Михайлов считает, что никто финансировать Украину не будет. «Все заявления о контрнаступлении направлены только на получение денег со стороны Запада. Но страны понимают, что Украина в проигрыше, а финансовая поддержка ВСУ — это просто миллиарды в пустую. Зеленский еще планирует задержаться у власти на Украине (срок его правления истекает 20 мая), используя формулировку военного положения. Контрнаступление Киев может организовать вновь только в летний период, когда земля на Донбассе просыхает. Там уже более +20 градусов, там уже тепло. Вот в 2023 году они начинали контрнаступать с 3 июня. Сейчас они примерно это же время анонсируют», — отметил он. Ранее Зеленский подписал три закона о мобилизации. Они предполагают снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, отмену категории «ограниченно годен» и создание электронного реестра военнообязанных. Позже президент Украины заявил, что Киев разрабатывает новый план контрнаступления. По словам члена экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, если ВСУ решатся на это, то сначала будут пытаться форсировать Днепр, потом пойдут в атаку в районе Часова Яра, Красногоровки, Авдеевки, Артемовска (Бахмут), Купянска, Крынок, Работино.