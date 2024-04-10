Швейцария проведет мирный саммит по Украине

Швейцарией планируется проведение украинской мирной конференции высокого уровня в центральной Швейцарии. Предварительными датами указываются 15 и 16 июня. Об это сообщило немецкое издание SRF.
«Конференция высокого уровня как начало мирного процесса в настоящее время получает достаточную международную поддержку, поэтому федеральный президент Виола Амхерд приглашает людей на мирную конференцию на Бюргенштоке в июне», — сообщили в SRF. Там же заявили, что за подготовку мероприятия отвечает Министерство иностранных дел (EDA).
Отмечено, что данная конференция получила достаточную международную поддержку, она знаменует начало мирного процесса. За ее подготовку отвечают EDA с швейцарским послом Габриэлем Люхингером.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.