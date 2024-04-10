Швейцария проведет мирный саммит по Украине

SRF: Швейцария проведет мирный саммит по Украине в июне
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Мирный саммит по Украине пройдет на Бюргенштоке в центральной Швейцарии Фото:

Швейцарией планируется проведение украинской мирной конференции высокого уровня в центральной Швейцарии. Предварительными датами указываются 15 и 16 июня. Об это сообщило немецкое издание SRF.

«Конференция высокого уровня как начало мирного процесса в настоящее время получает достаточную международную поддержку, поэтому федеральный президент Виола Амхерд приглашает людей на мирную конференцию на Бюргенштоке в июне», — сообщили в SRF. Там же заявили, что за подготовку мероприятия отвечает Министерство иностранных дел (EDA).

Отмечено, что данная конференция получила достаточную международную поддержку, она знаменует начало мирного процесса. За ее подготовку отвечают EDA с швейцарским послом Габриэлем Люхингером.

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Швейцарией планируется проведение украинской мирной конференции высокого уровня в центральной Швейцарии. Предварительными датами указываются 15 и 16 июня. Об это сообщило немецкое издание SRF. «Конференция высокого уровня как начало мирного процесса в настоящее время получает достаточную международную поддержку, поэтому федеральный президент Виола Амхерд приглашает людей на мирную конференцию на Бюргенштоке в июне», — сообщили в SRF. Там же заявили, что за подготовку мероприятия отвечает Министерство иностранных дел (EDA). Отмечено, что данная конференция получила достаточную международную поддержку, она знаменует начало мирного процесса. За ее подготовку отвечают EDA с швейцарским послом Габриэлем Люхингером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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