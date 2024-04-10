В мире Швейцария проведет мирный саммит по Украине SRF: Швейцария проведет мирный саммит по Украине в июне 10 апреля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 + Мирный саммит по Украине пройдет на Бюргенштоке в центральной Швейцарии Фото: Официальный сайт президента Украины Швейцарией планируется проведение украинской мирной конференции высокого уровня в центральной Швейцарии. Предварительными датами указываются 15 и 16 июня. Об это сообщило немецкое издание SRF. «Конференция высокого уровня как начало мирного процесса в настоящее время получает достаточную международную поддержку, поэтому федеральный президент Виола Амхерд приглашает людей на мирную конференцию на Бюргенштоке в июне», — сообщили в SRF. Там же заявили, что за подготовку мероприятия отвечает Министерство иностранных дел (EDA). Отмечено, что данная конференция получила достаточную международную поддержку, она знаменует начало мирного процесса. За ее подготовку отвечают EDA с швейцарским послом Габриэлем Люхингером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Швейцарией планируется проведение украинской мирной конференции высокого уровня в центральной Швейцарии. Предварительными датами указываются 15 и 16 июня. Об это сообщило немецкое издание SRF. «Конференция высокого уровня как начало мирного процесса в настоящее время получает достаточную международную поддержку, поэтому федеральный президент Виола Амхерд приглашает людей на мирную конференцию на Бюргенштоке в июне», — сообщили в SRF. Там же заявили, что за подготовку мероприятия отвечает Министерство иностранных дел (EDA). Отмечено, что данная конференция получила достаточную международную поддержку, она знаменует начало мирного процесса. За ее подготовку отвечают EDA с швейцарским послом Габриэлем Люхингером. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям