Кремль обратился к Ирану и Израилю

Песков: Израиль и Иран должны быть сдержанными
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков назвал удары по консульству Ирана нарушением международного права Фото:

Иран и Израиль должны себя сдержанно вести, чтобы избежать полного нарушения уже нестабильной и непредсказуемой обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас важна сдержанность, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки, которая и так не блещет стабильностью и предсказуемостью», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков отметил, что к Кремлю никаких обращений не поступало от Израиля и Ирана. По его словам, РФ осуждает удары по консульству Ирана. Он назвал это нарушением международного права.

ВВС Израиля вечером 1 апреля нанесли ракетный удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске (Сирия). Погибли все находившиеся внутри, само здание полностью разрушено.

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Иран и Израиль должны себя сдержанно вести, чтобы избежать полного нарушения уже нестабильной и непредсказуемой обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сейчас важна сдержанность, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки, которая и так не блещет стабильностью и предсказуемостью», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что к Кремлю никаких обращений не поступало от Израиля и Ирана. По его словам, РФ осуждает удары по консульству Ирана. Он назвал это нарушением международного права. ВВС Израиля вечером 1 апреля нанесли ракетный удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске (Сирия). Погибли все находившиеся внутри, само здание полностью разрушено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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