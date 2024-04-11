Кремль обратился к Ирану и Израилю

Иран и Израиль должны себя сдержанно вести, чтобы избежать полного нарушения уже нестабильной и непредсказуемой обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас важна сдержанность, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки, которая и так не блещет стабильностью и предсказуемостью», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков отметил, что к Кремлю никаких обращений не поступало от Израиля и Ирана. По его словам, РФ осуждает удары по консульству Ирана. Он назвал это нарушением международного права.
ВВС Израиля вечером 1 апреля нанесли ракетный удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске (Сирия). Погибли все находившиеся внутри, само здание полностью разрушено.
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