Названа причина ареста замминистра ЖКХ Белгородской области

Замминистра ЖКХ Белгородской области Новикову арестовали за получение взяток
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Оперативные службы сообщили, что Вероника Новикова отправлена под домашний арест из-за взяток Фото:

Замзамминистру ЖКХ Белгородской области Веронике Новиковой предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму более 16 миллионов рублей. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Вероника Новикова, помещенная под домашний арест, подозревается в получении взяток на сумму более 16 млн рублей», — заявили оперативные службы. Слова передает ТАСС

Ранее в суде сообщили, что замминистра ЖКХ региона Вероника Новикова была отправлена под домашний арест. Срок домашнего ареста длится до 3 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замзамминистру ЖКХ Белгородской области Веронике Новиковой предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму более 16 миллионов рублей. Об этом сообщили в оперативных службах. «Вероника Новикова, помещенная под домашний арест, подозревается в получении взяток на сумму более 16 млн рублей», — заявили оперативные службы. Слова передает ТАСС Ранее в суде сообщили, что замминистра ЖКХ региона Вероника Новикова была отправлена под домашний арест. Срок домашнего ареста длится до 3 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...