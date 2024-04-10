Названа причина ареста замминистра ЖКХ Белгородской области

Оперативные службы сообщили, что Вероника Новикова отправлена под домашний арест из-за взяток
Замзамминистру ЖКХ Белгородской области Веронике Новиковой предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму более 16 миллионов рублей. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Вероника Новикова, помещенная под домашний арест, подозревается в получении взяток на сумму более 16 млн рублей», — заявили оперативные службы. Слова передает ТАСС
Ранее в суде сообщили, что замминистра ЖКХ региона Вероника Новикова была отправлена под домашний арест. Срок домашнего ареста длится до 3 июня.
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