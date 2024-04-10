В Кургане волонтеры накормили сотни горожан, укрепляющих дамбу

10 апреля 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Курганские волонтеры привезли питание для тех, кто укрепляет городскую дамбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Волонтеры из Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями кормили горячими обедами горожан, которые занимались укреплением дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Мы привезли горячие обеды и горячий чай. Приготовили на сотни человек и привезем еще для людей, которые работают на дамбе в районе городского пляжа „Бабьи пески“ и на дамбе за Кировским мостом в Кургане», — передают представители пресс-службы слова руководителя реабилитационного центра Светланы Кокухиной. Тушенку, крупу закупили на свои средства и планируем продолжать нашу акцию столько, сколько будет необходимо, отметила Кокухина. Она добавила, что каждый курганец может внести свою лепту в общее дело. Ранее в Кургане вузы, колледжи и техникумы отменили занятия для студентов, которые массово принимают участие в укреплении дамбы. Студенты задействованы на участке работ от улицы Бурова-Петрова до Центра кинологической службы УМВД. Протяженность его составляет 1,5 км. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры из Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями кормили горячими обедами горожан, которые занимались укреплением дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Мы привезли горячие обеды и горячий чай. Приготовили на сотни человек и привезем еще для людей, которые работают на дамбе в районе городского пляжа „Бабьи пески“ и на дамбе за Кировским мостом в Кургане», — передают представители пресс-службы слова руководителя реабилитационного центра Светланы Кокухиной. Тушенку, крупу закупили на свои средства и планируем продолжать нашу акцию столько, сколько будет необходимо, отметила Кокухина. Она добавила, что каждый курганец может внести свою лепту в общее дело. Ранее в Кургане вузы, колледжи и техникумы отменили занятия для студентов, которые массово принимают участие в укреплении дамбы. Студенты задействованы на участке работ от улицы Бурова-Петрова до Центра кинологической службы УМВД. Протяженность его составляет 1,5 км.