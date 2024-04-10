В Кургане волонтеры накормили сотни горожан, укрепляющих дамбу

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган
Курганские волонтеры привезли питание для тех, кто укрепляет городскую дамбу Фото:
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Волонтеры из Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями кормили горячими обедами горожан, которые занимались укреплением дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы привезли горячие обеды и горячий чай. Приготовили на сотни человек и привезем еще для людей, которые работают на дамбе в районе городского пляжа „Бабьи пески“ и на дамбе за Кировским мостом в Кургане», — передают представители пресс-службы слова руководителя реабилитационного центра Светланы Кокухиной.

Тушенку, крупу закупили на свои средства и планируем продолжать нашу акцию столько, сколько будет необходимо, отметила Кокухина. Она добавила, что каждый курганец может внести свою лепту в общее дело.

Ранее в Кургане вузы, колледжи и техникумы отменили занятия для студентов, которые массово принимают участие в укреплении дамбы. Студенты задействованы на участке работ от улицы Бурова-Петрова до Центра кинологической службы УМВД. Протяженность его составляет 1,5 км.

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Волонтеры из Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями кормили горячими обедами горожан, которые занимались укреплением дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Мы привезли горячие обеды и горячий чай. Приготовили на сотни человек и привезем еще для людей, которые работают на дамбе в районе городского пляжа „Бабьи пески“ и на дамбе за Кировским мостом в Кургане», — передают представители пресс-службы слова руководителя реабилитационного центра Светланы Кокухиной. Тушенку, крупу закупили на свои средства и планируем продолжать нашу акцию столько, сколько будет необходимо, отметила Кокухина. Она добавила, что каждый курганец может внести свою лепту в общее дело. Ранее в Кургане вузы, колледжи и техникумы отменили занятия для студентов, которые массово принимают участие в укреплении дамбы. Студенты задействованы на участке работ от улицы Бурова-Петрова до Центра кинологической службы УМВД. Протяженность его составляет 1,5 км.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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