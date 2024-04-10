Курганских студентов освободили от занятий из-за работ по укреплению дамбы

Студенты и преподаватели помогают укреплять дамбу Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане вузы, колледжи и техникумы отменили занятия для студентов, которые массово принимают участие в укреплении дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

«В укреплении дамбы на реке Тобол в круглосуточном режиме участвуют преподаватели и студенты колледжей, техникумов и вузов Кургана. Из-за массового участия студентов и преподавателей в работе на дамбе образовательный процесс в учреждениях среднего профессионального образования и вузах в ближайшие дни проводиться не будет», — сообщает ведомство.

Отмечается, что студенты задействованы на участке работ от улицы Бурова-Петрова до Центра кинологической службы УМВД. Протяженность его составляет 1,5 км. Мешки, лопаты и перчатки им предоставляются. На какой период приостановлены занятия — не уточняется.

URA.RU писало, что курганцы сплотились для защиты города от паводка. Жители Бульвара Солнечный вышли на помощь специалистам и волонтерам, договорившись в чатах многоквартирных домов. В Кургане ожидается рекордный подъем уровня воды в реке Тобол. По прогнозам он может составить до 11 метров. Ведется превентивная эвакуация жителей нескольких микрорайонов города.