Курганских студентов освободили от занятий из-за работ по укреплению дамбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана
Студенты и преподаватели помогают укреплять дамбу Кургана Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане вузы, колледжи и техникумы отменили занятия для студентов, которые массово принимают участие в укреплении дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

«В укреплении дамбы на реке Тобол в круглосуточном режиме участвуют преподаватели и студенты колледжей, техникумов и вузов Кургана. Из-за массового участия студентов и преподавателей в работе на дамбе образовательный процесс в учреждениях среднего профессионального образования и вузах в ближайшие дни проводиться не будет», — сообщает ведомство.

Отмечается, что студенты задействованы на участке работ от улицы Бурова-Петрова до Центра кинологической службы УМВД. Протяженность его составляет 1,5 км. Мешки, лопаты и перчатки им предоставляются. На какой период приостановлены занятия — не уточняется.

URA.RU писало, что курганцы сплотились для защиты города от паводка. Жители Бульвара Солнечный вышли на помощь специалистам и волонтерам, договорившись в чатах многоквартирных домов. В Кургане ожидается рекордный подъем уровня воды в реке Тобол. По прогнозам он может составить до 11 метров. Ведется превентивная эвакуация жителей нескольких микрорайонов города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане вузы, колледжи и техникумы отменили занятия для студентов, которые массово принимают участие в укреплении дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. «В укреплении дамбы на реке Тобол в круглосуточном режиме участвуют преподаватели и студенты колледжей, техникумов и вузов Кургана. Из-за массового участия студентов и преподавателей в работе на дамбе образовательный процесс в учреждениях среднего профессионального образования и вузах в ближайшие дни проводиться не будет», — сообщает ведомство. Отмечается, что студенты задействованы на участке работ от улицы Бурова-Петрова до Центра кинологической службы УМВД. Протяженность его составляет 1,5 км. Мешки, лопаты и перчатки им предоставляются. На какой период приостановлены занятия — не уточняется. URA.RU писало, что курганцы сплотились для защиты города от паводка. Жители Бульвара Солнечный вышли на помощь специалистам и волонтерам, договорившись в чатах многоквартирных домов. В Кургане ожидается рекордный подъем уровня воды в реке Тобол. По прогнозам он может составить до 11 метров. Ведется превентивная эвакуация жителей нескольких микрорайонов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...