Ночью в Кургане укрепляют защитные сооружения из-за паводка. Видео

11 апреля 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Курганцы укрепляют дамбу мешками из-за паводка Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане в ночное время горожане продолжают работать над укреплением гидротехнических сооружений из-за паводка. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Идет первый час ночи, а люди насыпают мешки и укрепляют дамбу. В грузовики идет погрузка грунта для подсыпки на сооружениях, защищающих Курган от наводнения», — говорится в сообщении читателя, к которому он прикрепил видео с места событий. Около Бурова-Петровского моста через Тобол горожане делают укрепление из мешков с песком. Также дамбу усиливают в Шевелевке, отметил курганец. Днем 10 апреля волонтеры из Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями кормили горячими обедами горожан, которые работали на дамбе. Они привезли горячие обеды и горячий чай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в ночное время горожане продолжают работать над укреплением гидротехнических сооружений из-за паводка. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Идет первый час ночи, а люди насыпают мешки и укрепляют дамбу. В грузовики идет погрузка грунта для подсыпки на сооружениях, защищающих Курган от наводнения», — говорится в сообщении читателя, к которому он прикрепил видео с места событий. Около Бурова-Петровского моста через Тобол горожане делают укрепление из мешков с песком. Также дамбу усиливают в Шевелевке, отметил курганец. Днем 10 апреля волонтеры из Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями кормили горячими обедами горожан, которые работали на дамбе. Они привезли горячие обеды и горячий чай.