В Кургане в ночное время горожане продолжают работать над укреплением гидротехнических сооружений из-за паводка. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Идет первый час ночи, а люди насыпают мешки и укрепляют дамбу. В грузовики идет погрузка грунта для подсыпки на сооружениях, защищающих Курган от наводнения», — говорится в сообщении читателя, к которому он прикрепил видео с места событий.
Около Бурова-Петровского моста через Тобол горожане делают укрепление из мешков с песком. Также дамбу усиливают в Шевелевке, отметил курганец.
Днем 10 апреля волонтеры из Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями кормили горячими обедами горожан, которые работали на дамбе. Они привезли горячие обеды и горячий чай.
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В Кургане в ночное время горожане продолжают работать над укреплением гидротехнических сооружений из-за паводка. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Идет первый час ночи, а люди насыпают мешки и укрепляют дамбу. В грузовики идет погрузка грунта для подсыпки на сооружениях, защищающих Курган от наводнения», — говорится в сообщении читателя, к которому он прикрепил видео с места событий. Около Бурова-Петровского моста через Тобол горожане делают укрепление из мешков с песком. Также дамбу усиливают в Шевелевке, отметил курганец. Днем 10 апреля волонтеры из Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями кормили горячими обедами горожан, которые работали на дамбе. Они привезли горячие обеды и горячий чай.