10 апреля 2024

Ночью в Кургане укрепляют защитные сооружения из-за паводка. Видео

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Курганцы укрепляют дамбу мешками из-за паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане в ночное время горожане продолжают работать над укреплением гидротехнических сооружений из-за паводка. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Идет первый час ночи, а люди насыпают мешки и укрепляют дамбу. В грузовики идет погрузка грунта для подсыпки на сооружениях, защищающих Курган от наводнения», — говорится в сообщении читателя, к которому он прикрепил видео с места событий.

Около Бурова-Петровского моста через Тобол горожане делают укрепление из мешков с песком. Также дамбу усиливают в Шевелевке, отметил курганец.

Днем 10 апреля волонтеры из Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями кормили горячими обедами горожан, которые работали на дамбе. Они привезли горячие обеды и горячий чай.

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В Кургане в ночное время горожане продолжают работать над укреплением гидротехнических сооружений из-за паводка. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Идет первый час ночи, а люди насыпают мешки и укрепляют дамбу. В грузовики идет погрузка грунта для подсыпки на сооружениях, защищающих Курган от наводнения», — говорится в сообщении читателя, к которому он прикрепил видео с места событий. Около Бурова-Петровского моста через Тобол горожане делают укрепление из мешков с песком. Также дамбу усиливают в Шевелевке, отметил курганец. Днем 10 апреля волонтеры из Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями кормили горячими обедами горожан, которые работали на дамбе. Они привезли горячие обеды и горячий чай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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