В Тюмени состоится концерт легендарной группы

В Тюмени 6 июня выступит легендарная российская поп-группа «Мираж». Информация указана на сайте «Яндекс Афиша».
«В настоящее время группа не перестает удивлять слушателей новыми хитами, непрестанно экспериментируя, но оставаясь при этом востребованной и узнаваемой. Их видеоролики имеют миллионы просмотров. Как говорят сами музыканты, у них нет задачи остаться навсегда в 90-х, и сегодня они делают ставку на новые песни, в которых есть все, что нравится поклонникам: современные танцевальные ритмы, рок-гитара и чувственный женский вокал», — сообщается на сайте. Выступление группы пройдет 6 июня в 20:00.
Кроме того, в Тюмени пройдет трибьют-концерт группы «Нервы» из столицы Украины. Как указано в анонсирующем объявлении, исполнители на квартирнике обещают спеть запретные песни. Отмечается, что выступление пройдет в камерном формате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюмени 6 июня выступит легендарная российская поп-группа «Мираж». Информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «В настоящее время группа не перестает удивлять слушателей новыми хитами, непрестанно экспериментируя, но оставаясь при этом востребованной и узнаваемой. Их видеоролики имеют миллионы просмотров. Как говорят сами музыканты, у них нет задачи остаться навсегда в 90-х, и сегодня они делают ставку на новые песни, в которых есть все, что нравится поклонникам: современные танцевальные ритмы, рок-гитара и чувственный женский вокал», — сообщается на сайте. Выступление группы пройдет 6 июня в 20:00. Кроме того, в Тюмени пройдет трибьют-концерт группы «Нервы» из столицы Украины. Как указано в анонсирующем объявлении, исполнители на квартирнике обещают спеть запретные песни. Отмечается, что выступление пройдет в камерном формате.