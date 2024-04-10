В Тюмени состоится концерт легендарной группы

В Тюмени пройдет выступление группы «Мираж»

11 апреля 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

В Тюмени 6 июня в 20:00 пройдет концерт группы «Мираж» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 6 июня выступит легендарная российская поп-группа «Мираж». Информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «В настоящее время группа не перестает удивлять слушателей новыми хитами, непрестанно экспериментируя, но оставаясь при этом востребованной и узнаваемой. Их видеоролики имеют миллионы просмотров. Как говорят сами музыканты, у них нет задачи остаться навсегда в 90-х, и сегодня они делают ставку на новые песни, в которых есть все, что нравится поклонникам: современные танцевальные ритмы, рок-гитара и чувственный женский вокал», — сообщается на сайте. Выступление группы пройдет 6 июня в 20:00. Кроме того, в Тюмени пройдет трибьют-концерт группы «Нервы» из столицы Украины. Как указано в анонсирующем объявлении, исполнители на квартирнике обещают спеть запретные песни. Отмечается, что выступление пройдет в камерном формате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 6 июня выступит легендарная российская поп-группа «Мираж». Информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «В настоящее время группа не перестает удивлять слушателей новыми хитами, непрестанно экспериментируя, но оставаясь при этом востребованной и узнаваемой. Их видеоролики имеют миллионы просмотров. Как говорят сами музыканты, у них нет задачи остаться навсегда в 90-х, и сегодня они делают ставку на новые песни, в которых есть все, что нравится поклонникам: современные танцевальные ритмы, рок-гитара и чувственный женский вокал», — сообщается на сайте. Выступление группы пройдет 6 июня в 20:00. Кроме того, в Тюмени пройдет трибьют-концерт группы «Нервы» из столицы Украины. Как указано в анонсирующем объявлении, исполнители на квартирнике обещают спеть запретные песни. Отмечается, что выступление пройдет в камерном формате.