Мигрантов обяжут сдавать биометрию для покупки сим-карт в РФ

Иностранцы смогут покупать сим-карты российских операторов связи, если они будут зарегистрированы на портале «Госуслуг» с использованием биометрии. Такие требования внесены в подготовленный Минцифры законопроект.
«Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале „Госуслуг“ с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи», — указано в документе, с которым ознакомились «Ведомости». Данные требование не будет касаться дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.
Депутаты Государственной думы приняли законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Законопроектом устанавливается срок нахождения в браке в два года для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке, передает RT. Кроме того, теперь несколько категорий переселенцев при переезде в РФ не обязаны подтверждать знание русского языка. В частности, речь идет о тех, кто ранее отказался от российского гражданства, передает «Царьград».
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