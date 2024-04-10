10 апреля 2024

Мигрантов обяжут сдавать биометрию для покупки сим-карт в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновник, дипломат, папка с документами
Требования не будет касаться дипломатов и беженцев Фото:

Иностранцы смогут покупать сим-карты российских операторов связи, если они будут зарегистрированы на портале «Госуслуг» с использованием биометрии. Такие требования внесены в подготовленный Минцифры законопроект.

«Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале „Госуслуг“ с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи», — указано в документе, с которым ознакомились «Ведомости». Данные требование не будет касаться дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

Депутаты Государственной думы приняли законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Законопроектом устанавливается срок нахождения в браке в два года для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке, передает RT. Кроме того, теперь несколько категорий переселенцев при переезде в РФ не обязаны подтверждать знание русского языка. В частности, речь идет о тех, кто ранее отказался от российского гражданства, передает «Царьград».

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Иностранцы смогут покупать сим-карты российских операторов связи, если они будут зарегистрированы на портале «Госуслуг» с использованием биометрии. Такие требования внесены в подготовленный Минцифры законопроект. «Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале „Госуслуг“ с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи», — указано в документе, с которым ознакомились «Ведомости». Данные требование не будет касаться дипломатов, представителей международных организаций и беженцев. Депутаты Государственной думы приняли законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Законопроектом устанавливается срок нахождения в браке в два года для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке, передает RT. Кроме того, теперь несколько категорий переселенцев при переезде в РФ не обязаны подтверждать знание русского языка. В частности, речь идет о тех, кто ранее отказался от российского гражданства, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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