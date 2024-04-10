10 апреля 2024

В Оренбургскую область прибыл спецборт МЧС с гуманитарной помощью

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В помощь вошли продукты питания и медикаменты
В помощь вошли продукты питания и медикаменты Фото:
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В Оренбургскую область, пострадавшую от паводка, прибыл спецборт МЧС России с гуманитарной помощью. Самолет Ил-76 доставил необходимые товары для жителей региона, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту города Оренбург. На борту порядка 35 тонн", — говорится в telegram-канале ведомства.

Инициатива по сбору и доставке помощи была организована правительством Тульской области в ответ на чрезвычайную ситуацию федерального масштаба, вызванную паводком в Оренбургской области. В помощь вошли медикаменты, пледы, резиновые сапоги и продукты питания.

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В Оренбургскую область, пострадавшую от паводка, прибыл спецборт МЧС России с гуманитарной помощью. Самолет Ил-76 доставил необходимые товары для жителей региона, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту города Оренбург. На борту порядка 35 тонн", — говорится в telegram-канале ведомства. Инициатива по сбору и доставке помощи была организована правительством Тульской области в ответ на чрезвычайную ситуацию федерального масштаба, вызванную паводком в Оренбургской области. В помощь вошли медикаменты, пледы, резиновые сапоги и продукты питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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