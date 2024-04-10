В Оренбургскую область прибыл спецборт МЧС с гуманитарной помощью

В Оренбургскую область, пострадавшую от паводка, прибыл спецборт МЧС России с гуманитарной помощью. Самолет Ил-76 доставил необходимые товары для жителей региона, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту города Оренбург. На борту порядка 35 тонн", — говорится в telegram-канале ведомства.
Инициатива по сбору и доставке помощи была организована правительством Тульской области в ответ на чрезвычайную ситуацию федерального масштаба, вызванную паводком в Оренбургской области. В помощь вошли медикаменты, пледы, резиновые сапоги и продукты питания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.