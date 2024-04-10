10 апреля 2024

«Страна.ua»: в Одессе прогремели взрывы

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Перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога
Перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Одессе произошло отключение электричества в некоторых районах после взрывов, которые прогремели в городе накануне вечером. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"В части Одессы после взрывов пропало электричество", — говорится в материале. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что целью ВС РФ являются объекты энергетики, оборонной промышленности и связи. Он подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным объектам.

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В Одессе произошло отключение электричества в некоторых районах после взрывов, которые прогремели в городе накануне вечером. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". "В части Одессы после взрывов пропало электричество", — говорится в материале. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что целью ВС РФ являются объекты энергетики, оборонной промышленности и связи. Он подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным объектам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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