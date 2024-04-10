«Страна.ua»: в Одессе прогремели взрывы

Перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Одессе произошло отключение электричества в некоторых районах после взрывов, которые прогремели в городе накануне вечером. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В части Одессы после взрывов пропало электричество", — говорится в материале. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что целью ВС РФ являются объекты энергетики, оборонной промышленности и связи. Он подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным объектам.
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