Тюменские VIP съезжаются на юбилей думы ХМАО

11 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Дума ХМАО отпразднует 30-летний юбилей 11 апреля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутаты Тюменской областной думы станут почетными гостями на 30-летнем юбилее думы ХМАО 11 апреля. Источник в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что на праздник приглашены спикер заксо Фуат Сайфитдинов, председатели комитетов и представители фракций, а также парламентарии, представляющие Югру в облдуме. «В 11.00 тюменцы соберутся в Доме правительства на приветственный кофе-брейк — в это время, скорее всего, еще будет идти очередное заседание думы ХМАО. Ближе к 12.00 гостей ждет губернатор Югры Наталья Комарова. А уже в 13.00 начнется торжественное заседание югорского парламента, награждение и фуршет», — сообщает инсайдер. В думе ХМАО подтвердили приезд тюменской делегации. Приглашение получил также полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, но он, как рассказали URA.RU в полпредстве, не планировал поездку в Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU писало, что в думе ХМАО решили крайне скромно отметить 30-летний юбилей. Источник в заксобрании сообщил, что сейчас не время отмечать на широкую ногу, к тому же, дума недавно потратила 100 миллионов рублей на технический апгрейд зала заседаний, и денег на пышный праздник уже не осталось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Тюменской областной думы станут почетными гостями на 30-летнем юбилее думы ХМАО 11 апреля. Источник в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что на праздник приглашены спикер заксо Фуат Сайфитдинов, председатели комитетов и представители фракций, а также парламентарии, представляющие Югру в облдуме. «В 11.00 тюменцы соберутся в Доме правительства на приветственный кофе-брейк — в это время, скорее всего, еще будет идти очередное заседание думы ХМАО. Ближе к 12.00 гостей ждет губернатор Югры Наталья Комарова. А уже в 13.00 начнется торжественное заседание югорского парламента, награждение и фуршет», — сообщает инсайдер. В думе ХМАО подтвердили приезд тюменской делегации. Приглашение получил также полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, но он, как рассказали URA.RU в полпредстве, не планировал поездку в Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU писало, что в думе ХМАО решили крайне скромно отметить 30-летний юбилей. Источник в заксобрании сообщил, что сейчас не время отмечать на широкую ногу, к тому же, дума недавно потратила 100 миллионов рублей на технический апгрейд зала заседаний, и денег на пышный праздник уже не осталось.