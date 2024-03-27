Дума ХМАО решила крайне скромно отметить 30-летний юбилей. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.
По словам собеседника агентства, все торжества намечены на 11 апреля и совмещены с очередным заседанием окружного парламента. Пока в программе празднования значатся лишь поздравления от первых лиц региона, вручение наград действующим и бывшим депутатам, чиновникам аппарата и легкий фуршет.
«Пять лет назад окружная дума для празднования 25-летнего юбилея снимала КТЦ „Югра-классик“, была концертная программа, в зале было около 700 приглашенных гостей. Сейчас все гораздо скромнее, не то время, чтобы праздновать на широкую ногу. К тому же, дума недавно сделала технический апгрейд в зале заседаний на 100 миллионов рублей, и бюджета на юбилей не осталось», — рассказал инсайдер. В пресс-службе думы ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что окружная дума около полугода обновляла зал заседаний. Деньги были потрачены на новую ЖК-панель для видеосистемы, мониторы, микрофоны, терминал ВКС, камеры, другое оборудование и его монтаж.
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