Дума ХМАО решила крайне скромно отметить 30-летний юбилей

Дума ХМАО отметит 30-летний юбилей фуршетом

27 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Празднование юбилея Думы ХМАО будет совмещено с очередным заседанием Фото: Александр Григоренко © URA.RU Дума ХМАО решила крайне скромно отметить 30-летний юбилей. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. По словам собеседника агентства, все торжества намечены на 11 апреля и совмещены с очередным заседанием окружного парламента. Пока в программе празднования значатся лишь поздравления от первых лиц региона, вручение наград действующим и бывшим депутатам, чиновникам аппарата и легкий фуршет. «Пять лет назад окружная дума для празднования 25-летнего юбилея снимала КТЦ „Югра-классик“, была концертная программа, в зале было около 700 приглашенных гостей. Сейчас все гораздо скромнее, не то время, чтобы праздновать на широкую ногу. К тому же, дума недавно сделала технический апгрейд в зале заседаний на 100 миллионов рублей, и бюджета на юбилей не осталось», — рассказал инсайдер. В пресс-службе думы ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что окружная дума около полугода обновляла зал заседаний. Деньги были потрачены на новую ЖК-панель для видеосистемы, мониторы, микрофоны, терминал ВКС, камеры, другое оборудование и его монтаж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дума ХМАО решила крайне скромно отметить 30-летний юбилей. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. По словам собеседника агентства, все торжества намечены на 11 апреля и совмещены с очередным заседанием окружного парламента. Пока в программе празднования значатся лишь поздравления от первых лиц региона, вручение наград действующим и бывшим депутатам, чиновникам аппарата и легкий фуршет. «Пять лет назад окружная дума для празднования 25-летнего юбилея снимала КТЦ „Югра-классик“, была концертная программа, в зале было около 700 приглашенных гостей. Сейчас все гораздо скромнее, не то время, чтобы праздновать на широкую ногу. К тому же, дума недавно сделала технический апгрейд в зале заседаний на 100 миллионов рублей, и бюджета на юбилей не осталось», — рассказал инсайдер. В пресс-службе думы ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что окружная дума около полугода обновляла зал заседаний. Деньги были потрачены на новую ЖК-панель для видеосистемы, мониторы, микрофоны, терминал ВКС, камеры, другое оборудование и его монтаж.