10 апреля 2024

Свердловские власти закупают большую партию китайских машин — к путинским Играм

Свердловское правительство закупает большую партию китайских машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
Новые авто должны доставить к концу апреля Фото:

Правительство Свердловской области решило обновить свой автопарк десятью машинами китайского производства. По данным URA.RU, на них не только будут перевозить местных чиновников, но и встречать статусных гостей Игр дружбы, намеченных на сентябрь. Тендер размещен на портале госзакупок.

На страну-производителя указывает хотя бы ценник. Стартовая сумма контракта — 66,4 миллиона рублей. То есть одна машина будет стоить порядка 6,6 млн. Вероятно, речь может идти о Polar Stone или Exceed. В требованиях к поставщику указано, что автомобили должны быть новыми (год выпуска — 2023-й или 2024-й), полноприводными, оборудованными передними и задними датчиками парковки, климат-контролем. Коробка передач — автомат. Победитель аукциона должен будет доставить машины в течение двух недель с момента заключения контракта.

«Закупка проводится прежде всего под Игры дружбы», — объяснил близкий к правительству собеседник агентства. Форум, придуманный президентом РФ Владимиром Путиным как альтернатива Олимпиады, пройдет в Москве и Екатеринбурге 15—29 сентября.

Потребность в новых машинах вызвана и тем, что Toyota Camry, которыми правительственный гараж укомплектовывали в прежние годы — еще до антироссийских санкций, — серьезно изношены. «До трети машин в парке имеют пробег больше миллиона километров», — отметил источник. Почему закупаются не «Москвичи» (Путин поручал пересадить на них чиновников еще в прошлом году), объяснят, возможно, позднее.

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Правительство Свердловской области решило обновить свой автопарк десятью машинами китайского производства. По данным URA.RU, на них не только будут перевозить местных чиновников, но и встречать статусных гостей Игр дружбы, намеченных на сентябрь. Тендер размещен на портале госзакупок. На страну-производителя указывает хотя бы ценник. Стартовая сумма контракта — 66,4 миллиона рублей. То есть одна машина будет стоить порядка 6,6 млн. Вероятно, речь может идти о Polar Stone или Exceed. В требованиях к поставщику указано, что автомобили должны быть новыми (год выпуска — 2023-й или 2024-й), полноприводными, оборудованными передними и задними датчиками парковки, климат-контролем. Коробка передач — автомат. Победитель аукциона должен будет доставить машины в течение двух недель с момента заключения контракта. «Закупка проводится прежде всего под Игры дружбы», — объяснил близкий к правительству собеседник агентства. Форум, придуманный президентом РФ Владимиром Путиным как альтернатива Олимпиады, пройдет в Москве и Екатеринбурге 15—29 сентября. Потребность в новых машинах вызвана и тем, что Toyota Camry, которыми правительственный гараж укомплектовывали в прежние годы — еще до антироссийских санкций, — серьезно изношены. «До трети машин в парке имеют пробег больше миллиона километров», — отметил источник. Почему закупаются не «Москвичи» (Путин поручал пересадить на них чиновников еще в прошлом году), объяснят, возможно, позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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