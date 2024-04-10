Свердловские власти закупают большую партию китайских машин — к путинским Играм

Свердловское правительство закупает большую партию китайских машин

11 апреля 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

Новые авто должны доставить к концу апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Свердловской области решило обновить свой автопарк десятью машинами китайского производства. По данным URA.RU, на них не только будут перевозить местных чиновников, но и встречать статусных гостей Игр дружбы, намеченных на сентябрь. Тендер размещен на портале госзакупок. На страну-производителя указывает хотя бы ценник. Стартовая сумма контракта — 66,4 миллиона рублей. То есть одна машина будет стоить порядка 6,6 млн. Вероятно, речь может идти о Polar Stone или Exceed. В требованиях к поставщику указано, что автомобили должны быть новыми (год выпуска — 2023-й или 2024-й), полноприводными, оборудованными передними и задними датчиками парковки, климат-контролем. Коробка передач — автомат. Победитель аукциона должен будет доставить машины в течение двух недель с момента заключения контракта. «Закупка проводится прежде всего под Игры дружбы», — объяснил близкий к правительству собеседник агентства. Форум, придуманный президентом РФ Владимиром Путиным как альтернатива Олимпиады, пройдет в Москве и Екатеринбурге 15—29 сентября. Потребность в новых машинах вызвана и тем, что Toyota Camry, которыми правительственный гараж укомплектовывали в прежние годы — еще до антироссийских санкций, — серьезно изношены. «До трети машин в парке имеют пробег больше миллиона километров», — отметил источник. Почему закупаются не «Москвичи» (Путин поручал пересадить на них чиновников еще в прошлом году), объяснят, возможно, позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Свердловской области решило обновить свой автопарк десятью машинами китайского производства. По данным URA.RU, на них не только будут перевозить местных чиновников, но и встречать статусных гостей Игр дружбы, намеченных на сентябрь. Тендер размещен на портале госзакупок. На страну-производителя указывает хотя бы ценник. Стартовая сумма контракта — 66,4 миллиона рублей. То есть одна машина будет стоить порядка 6,6 млн. Вероятно, речь может идти о Polar Stone или Exceed. В требованиях к поставщику указано, что автомобили должны быть новыми (год выпуска — 2023-й или 2024-й), полноприводными, оборудованными передними и задними датчиками парковки, климат-контролем. Коробка передач — автомат. Победитель аукциона должен будет доставить машины в течение двух недель с момента заключения контракта. «Закупка проводится прежде всего под Игры дружбы», — объяснил близкий к правительству собеседник агентства. Форум, придуманный президентом РФ Владимиром Путиным как альтернатива Олимпиады, пройдет в Москве и Екатеринбурге 15—29 сентября. Потребность в новых машинах вызвана и тем, что Toyota Camry, которыми правительственный гараж укомплектовывали в прежние годы — еще до антироссийских санкций, — серьезно изношены. «До трети машин в парке имеют пробег больше миллиона километров», — отметил источник. Почему закупаются не «Москвичи» (Путин поручал пересадить на них чиновников еще в прошлом году), объяснят, возможно, позднее.