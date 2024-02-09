Губернатор Куйвашев запустил подготовку региона к путинским «Играм дружбы»

Дворец водных видов спорта — одна из площадок, где пройдут соревнования Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с оргкомитетом «Всемирных игр дружбы», которые проводятся по поручению президента Владимира Путина. Власти будут отвечать за организационные вопросы, а оргкомитет будет координировать проведение фестиваля, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

«У Свердловской области огромный опыт подготовки и проведения масштабных мероприятий, в том числе соревнований международного уровня. Создана вся инфраструктура: спортивная, транспортная, гостиничная. Мы должны использовать этот опыт, а также наследие Международного фестиваля университетского спорта для того, чтобы Всемирные игры дружбы прошли у нас на самом высоком организационном уровне», — отметил Куйвашев.

Генеральный директор оргкомитета игр — Алексей Сорокин, возглавлявший оргкомитет чемпионата мира по футболу-2018. В состав также вошел куратор дирекции Универсиады Александр Чернов.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года — по поручению президента РФ Владимира Путина. 23 января в правительстве состоялось первое заседание регионального оргкомитета, на котором обозначили ключевые направления подготовки. В числе приоритетных задач губернатор Евгений Куйвашев назвал безопасность в дни Игр, работу транспорта, медицинское и волонтерское сопровождение.