В Ивано-Франковской области прогремели мощные взрывы

Украинские telegram-каналы пишут о взрывах в Ивано-Франковской области
Мощные взрывы раздались в Ивано-Франковской области на Украине. Об этом сообщает местный телеканал «Общественное».
«В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов», — говорится в telegram-канале телеканала. Власти официально не комментировали данную информацию. Однако украинские telegram-каналы ее подтверждают.
Взрывы также прогремели и в Харькове. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли массированный удар по нескольким заводам в городе.
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