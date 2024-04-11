В Ивано-Франковской области прогремели мощные взрывы

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Взрыв. stock, побережье, бункер, вспышка, взрыв,  stock
Украинские telegram-каналы пишут о взрывах в Ивано-Франковской области Фото:

Мощные взрывы раздались в Ивано-Франковской области на Украине. Об этом сообщает местный телеканал «Общественное».

«В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов», — говорится в telegram-канале телеканала. Власти официально не комментировали данную информацию. Однако украинские telegram-каналы ее подтверждают.

Взрывы также прогремели и в Харькове. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли массированный удар по нескольким заводам в городе.

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Мощные взрывы раздались в Ивано-Франковской области на Украине. Об этом сообщает местный телеканал «Общественное». «В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов», — говорится в telegram-канале телеканала. Власти официально не комментировали данную информацию. Однако украинские telegram-каналы ее подтверждают. Взрывы также прогремели и в Харькове. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли массированный удар по нескольким заводам в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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