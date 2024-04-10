В ЯНАО определились подрядчики для благоустройства территорий

Муниципалитеты ЯНАО заключили контракты с подрядчиками на благоустройство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ЯНАО подрядчики заключили контракты для работ по благоустройству территорий в муниципалитетах. Работы будут вестись на 16 объектах, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Все муниципальные образования уже заключили контракты. Начинается подготовка площадок и планировка территорий. Основные строительные работы начнутся ближе к лету, с наступлением тепла», — приводит слова начальника отдела благоустройства депстроительства Руслана Чайникова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

В Салехарде крупное строительство развернется на набережной реки Полябта, в Харпе появится детская научная площадка. В Муравленко продолжится реконструкция городского парка культуры и отдыха. Всего благоустроят шесть скверов, пять разнообразных зон для отдыха и прогулок, три детских и спортивно-игровых площадки, одну въездную стелу и территорию возле больницы.

В Губкинском будет обустроен молодежный парк — дополнительный объект получил финансирование, благодаря победе во всероссийском конкурсе. Уже идет голосование за проекты благоустройства на 2025 год.