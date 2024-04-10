Что будет с подарком, если победитель свердловской викторины умрет до оформления презента

Подарок победителя свердловской викторины смогут забрать родственники

11 апреля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Карточка становится допуском к получению подарка для родственников Фото: Илья Московец © URA.RU Если человек умер, но стал победителем свердловской викторины «Опорный край», то его подарок могут забрать родственники. Однако им нужно будет предъявить карточку и подтвердить номер телефона, с которого отправлялся код. Такое разъяснение дали URA.RU в пресс-службе викторины. «Если, к сожалению, человек умер до начала процедуры выбора обладателей ценных подарков, но его карточка и телефон остались у родственников, то они могут обратиться в центр выдачи подарков и оформить подарок на себя, так как на момент проведения викторины карточка с номером участника не была персонифицирована», — пояснили организаторы. При этом нужно учитывать, что уникальный номер участника отправлялся с телефонного номера, поэтому при оформлении подарка нужно предъявить и карточку, и подтвердить привязанный к ней номер. «Если же человек умер после оформления подарка, став его собственником, то тут действуют нормы наследственного права и родственникам перейдет подарок по установленным законам процедурам», — также подчеркнули в оргкомитете. Подведение итогов пройдет 12 апреля в ККТ «Космос» в Екатеринбурге, также будет идти прямая трансляция в прямом эфире «Областного телевидения» и на сайте викторины. Подробнее о процедуре получения подарка — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если человек умер, но стал победителем свердловской викторины «Опорный край», то его подарок могут забрать родственники. Однако им нужно будет предъявить карточку и подтвердить номер телефона, с которого отправлялся код. Такое разъяснение дали URA.RU в пресс-службе викторины. «Если, к сожалению, человек умер до начала процедуры выбора обладателей ценных подарков, но его карточка и телефон остались у родственников, то они могут обратиться в центр выдачи подарков и оформить подарок на себя, так как на момент проведения викторины карточка с номером участника не была персонифицирована», — пояснили организаторы. При этом нужно учитывать, что уникальный номер участника отправлялся с телефонного номера, поэтому при оформлении подарка нужно предъявить и карточку, и подтвердить привязанный к ней номер. «Если же человек умер после оформления подарка, став его собственником, то тут действуют нормы наследственного права и родственникам перейдет подарок по установленным законам процедурам», — также подчеркнули в оргкомитете. Подведение итогов пройдет 12 апреля в ККТ «Космос» в Екатеринбурге, также будет идти прямая трансляция в прямом эфире «Областного телевидения» и на сайте викторины. Подробнее о процедуре получения подарка — в материале URA.RU.