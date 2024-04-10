Происшествия Голая екатеринбурженка два часа режет себя стеклом, высунувшись из окна. Фото 11 апреля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 + Женщина выбила стекла Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Стрелочников женщина два часа сидит на подоконнике на пятом этаже и режет себя. К месту инцидента приехали сотрудники МЧС, передает корреспондент URA.RU. Буйную женщину пытаются успокоить прохожие и спасатели. Увидев возле дома людей, она начала кричать. По словам жильцов, девушка еще три дня назад выбила окна на балконе. Соседи отметили, что ранее жаловались на нее. «Ведет себя буйно, часто в ее квартире проходили громкие застолья», — отметил собеседник. Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на улице Стрелочников женщина два часа сидит на подоконнике на пятом этаже и режет себя. К месту инцидента приехали сотрудники МЧС, передает корреспондент URA.RU. Буйную женщину пытаются успокоить прохожие и спасатели. Увидев возле дома людей, она начала кричать. По словам жильцов, девушка еще три дня назад выбила окна на балконе. Соседи отметили, что ранее жаловались на нее. «Ведет себя буйно, часто в ее квартире проходили громкие застолья», — отметил собеседник. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям