Женщина выбила стекла
В Екатеринбурге на улице Стрелочников женщина два часа сидит на подоконнике на пятом этаже и режет себя. К месту инцидента приехали сотрудники МЧС, передает корреспондент URA.RU.
Буйную женщину пытаются успокоить прохожие и спасатели. Увидев возле дома людей, она начала кричать. По словам жильцов, девушка еще три дня назад выбила окна на балконе.
Соседи отметили, что ранее жаловались на нее. «Ведет себя буйно, часто в ее квартире проходили громкие застолья», — отметил собеседник.
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