10 апреля 2024

Голая екатеринбурженка два часа режет себя стеклом, высунувшись из окна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина выбила стекла
Женщина выбила стекла Фото:

В Екатеринбурге на улице Стрелочников женщина два часа сидит на подоконнике на пятом этаже и режет себя. К месту инцидента приехали сотрудники МЧС, передает корреспондент URA.RU.

Буйную женщину пытаются успокоить прохожие и спасатели. Увидев возле дома людей, она начала кричать. По словам жильцов, девушка еще три дня назад выбила окна на балконе.

Соседи отметили, что ранее жаловались на нее. «Ведет себя буйно, часто в ее квартире проходили громкие застолья», — отметил собеседник.

Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Стрелочников женщина два часа сидит на подоконнике на пятом этаже и режет себя. К месту инцидента приехали сотрудники МЧС, передает корреспондент URA.RU. Буйную женщину пытаются успокоить прохожие и спасатели. Увидев возле дома людей, она начала кричать. По словам жильцов, девушка еще три дня назад выбила окна на балконе. Соседи отметили, что ранее жаловались на нее. «Ведет себя буйно, часто в ее квартире проходили громкие застолья», — отметил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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