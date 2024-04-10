В Челябинской области затоплены девять дорог

В Челябинской области 11 апреля паводковыми водами затоплены девять дорог. Места остаются на контроле, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.
«Остаются подтопленными 37 участков в трех населенных пунктах. На контроле находятся девять мест перелива воды через автомобильные дороги», — сообщили в ведомстве.
Подтопленными остаются: семь участков в селе Кизильское, 18 участков в селе Париж и 12 участков в поселке Бажова. За последние сутки на гидропостах наблюдались колебания воды от -93 до 60 сантиметров.
Сезон половодья на юге Челябинской области начался в начале апреля. Режим ЧС был введен в пяти районах региона. Сейчас режим чрезвычайной сохранятся в Кизильском и Нагайбакском районах.
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