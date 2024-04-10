10 апреля 2024

В Челябинской области затоплены девять дорог

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Паводок шоссе Тюнина. Курган, пазик, паводок
В Челябинской области паводковыми водами остаются подтоплены три населенных пункта Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Челябинской области 11 апреля паводковыми водами затоплены девять дорог. Места остаются на контроле, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.

«Остаются подтопленными 37 участков в трех населенных пунктах. На контроле находятся девять мест перелива воды через автомобильные дороги», — сообщили в ведомстве.

Подтопленными остаются: семь участков в селе Кизильское, 18 участков в селе Париж и 12 участков в поселке Бажова. За последние сутки на гидропостах наблюдались колебания воды от -93 до 60 сантиметров.

Сезон половодья на юге Челябинской области начался в начале апреля. Режим ЧС был введен в пяти районах региона. Сейчас режим чрезвычайной сохранятся в Кизильском и Нагайбакском районах.

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В Челябинской области 11 апреля паводковыми водами затоплены девять дорог. Места остаются на контроле, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону. «Остаются подтопленными 37 участков в трех населенных пунктах. На контроле находятся девять мест перелива воды через автомобильные дороги», — сообщили в ведомстве. Подтопленными остаются: семь участков в селе Кизильское, 18 участков в селе Париж и 12 участков в поселке Бажова. За последние сутки на гидропостах наблюдались колебания воды от -93 до 60 сантиметров. Сезон половодья на юге Челябинской области начался в начале апреля. Режим ЧС был введен в пяти районах региона. Сейчас режим чрезвычайной сохранятся в Кизильском и Нагайбакском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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