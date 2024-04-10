Общество В Челябинской области затоплены девять дорог 11 апреля 2024 в 10:23 Размер текста - 17 + В Челябинской области паводковыми водами остаются подтоплены три населенных пункта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В Челябинской области 11 апреля паводковыми водами затоплены девять дорог. Места остаются на контроле, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону. «Остаются подтопленными 37 участков в трех населенных пунктах. На контроле находятся девять мест перелива воды через автомобильные дороги», — сообщили в ведомстве. Подтопленными остаются: семь участков в селе Кизильское, 18 участков в селе Париж и 12 участков в поселке Бажова. За последние сутки на гидропостах наблюдались колебания воды от -93 до 60 сантиметров. Сезон половодья на юге Челябинской области начался в начале апреля. Режим ЧС был введен в пяти районах региона. Сейчас режим чрезвычайной сохранятся в Кизильском и Нагайбакском районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области 11 апреля паводковыми водами затоплены девять дорог. Места остаются на контроле, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону. «Остаются подтопленными 37 участков в трех населенных пунктах. На контроле находятся девять мест перелива воды через автомобильные дороги», — сообщили в ведомстве. Подтопленными остаются: семь участков в селе Кизильское, 18 участков в селе Париж и 12 участков в поселке Бажова. За последние сутки на гидропостах наблюдались колебания воды от -93 до 60 сантиметров. Сезон половодья на юге Челябинской области начался в начале апреля. Режим ЧС был введен в пяти районах региона. Сейчас режим чрезвычайной сохранятся в Кизильском и Нагайбакском районах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям