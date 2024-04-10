Из Пермского края начали массово высылать иностранцев

В 2024 году из Пермского края выслали в 4 раза больше иностранцев, чем в прошлом

11 апреля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Иностранцам пришлось лететь на родину (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По решению судов из Пермского края в этом году принудительно выслали 104 иностранца. Это, как сообщают в службе судебных приставов в четыре раза больше, чем годом ранее. «В январе—марте 2024 года принудительно отправлено на историческую родину 104 иностранных гражданина. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдворенных увеличилось в 4 раза», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В основном высылать пришлось граждан Узбекистана (43 человека), на втором месте — уроженцы Таджикистана (29 человек). Кроме этого, без законных оснований в Пермском крае находились граждане Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Афганистана. Все мигранты проживали и работали в Пермском крае без необходимых документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По решению судов из Пермского края в этом году принудительно выслали 104 иностранца. Это, как сообщают в службе судебных приставов в четыре раза больше, чем годом ранее. «В январе—марте 2024 года принудительно отправлено на историческую родину 104 иностранных гражданина. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдворенных увеличилось в 4 раза», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В основном высылать пришлось граждан Узбекистана (43 человека), на втором месте — уроженцы Таджикистана (29 человек). Кроме этого, без законных оснований в Пермском крае находились граждане Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Афганистана. Все мигранты проживали и работали в Пермском крае без необходимых документов.