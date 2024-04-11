Украинский энергохолдинг завязил о серьезном повреждении двух ТЭЦ

Две ТЭЦ получили серьезные повреждения, сообщил ДТЭК (архивное фото)
Две теплоэлектростанции на Украине получили серьезные повреждения после взрывов на территории страны. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
«Серьезно повреждено оборудование двух предприятий», — пишет ДТЭК в своем telegram-канале. Однако там решили не указывать их местоположение.
Взрывы на территории Украины гремели ночью 11 апреля. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли массированный удар по заводам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.