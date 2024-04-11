Украинский энергохолдинг завязил о серьезном повреждении двух ТЭЦ

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Пресс-тур на Челябинскую ТЭЦ-1. Челябинск, тэц-1, пао форвард-энерго
Две ТЭЦ получили серьезные повреждения, сообщил ДТЭК (архивное фото) Фото:

Две теплоэлектростанции на Украине получили серьезные повреждения после взрывов на территории страны. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.

«Серьезно повреждено оборудование двух предприятий», — пишет ДТЭК в своем telegram-канале. Однако там решили не указывать их местоположение.

Взрывы на территории Украины гремели ночью 11 апреля. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли массированный удар по заводам.

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Две теплоэлектростанции на Украине получили серьезные повреждения после взрывов на территории страны. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. «Серьезно повреждено оборудование двух предприятий», — пишет ДТЭК в своем telegram-канале. Однако там решили не указывать их местоположение. Взрывы на территории Украины гремели ночью 11 апреля. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли массированный удар по заводам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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