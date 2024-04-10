10 апреля 2024

В Копейске обрушилось перекрытие жилого дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск, старый дом, ветхое жилье, аварийное жилье, ветхоаварийное жилье
Дом представляет из себя одноэтажный многоквартирный барак Фото:

В Копейске (Челябинская область) обрушилось одно из перекрытий жилого дома в поселке Кадровик. Как сообщили 11 апреля в пресс-службе прокуратуры региона, надзорное ведомство проводит проверку по факту происшествия.

«Прокурор города Копейска Сергей Чеурин выехал на место происшествия по размещенной в социальных сетях информации об обрушении перекрытия в жилом помещении дома № 12 по ул. Новосибирской. Предварительно установлено, что дом признан аварийным, срок расселения определен до 2032 года. Организована проверка исполнения жилищного законодательства, прокуратурой будет дана оценка действиям органа местного самоуправления при расселении жителей аварийного дома», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе добавили, что ситуация с обеспечением граждан временным жильем из маневренного фонда поставлена на контроль. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, на место происшествия выезжали подразделения Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет.

В местных сообществах в соцсетях жители сообщили, что сотрудники МЧС зафиксировали, что дом больше не подлежит для проживания, поскольку может произойти обвал крыши над другими квартирами. По их информации, в доме проживают восемь взрослых и семеро детей.

Потолочная балка обрушилась в комнату
Потолочная балка обрушилась в комнату
Фото:
Жители дома уверены, что их жизнь находится под угрозой
Жители дома уверены, что их жизнь находится под угрозой
Фото:
На место выехали прокурор города и первый зам мэра Копейска
На место выехали прокурор города и первый зам мэра Копейска
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) обрушилось одно из перекрытий жилого дома в поселке Кадровик. Как сообщили 11 апреля в пресс-службе прокуратуры региона, надзорное ведомство проводит проверку по факту происшествия. «Прокурор города Копейска Сергей Чеурин выехал на место происшествия по размещенной в социальных сетях информации об обрушении перекрытия в жилом помещении дома № 12 по ул. Новосибирской. Предварительно установлено, что дом признан аварийным, срок расселения определен до 2032 года. Организована проверка исполнения жилищного законодательства, прокуратурой будет дана оценка действиям органа местного самоуправления при расселении жителей аварийного дома», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе добавили, что ситуация с обеспечением граждан временным жильем из маневренного фонда поставлена на контроль. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, на место происшествия выезжали подразделения Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет. В местных сообществах в соцсетях жители сообщили, что сотрудники МЧС зафиксировали, что дом больше не подлежит для проживания, поскольку может произойти обвал крыши над другими квартирами. По их информации, в доме проживают восемь взрослых и семеро детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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