В Копейске обрушилось перекрытие жилого дома. Фото

11 апреля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Дом представляет из себя одноэтажный многоквартирный барак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) обрушилось одно из перекрытий жилого дома в поселке Кадровик. Как сообщили 11 апреля в пресс-службе прокуратуры региона, надзорное ведомство проводит проверку по факту происшествия. «Прокурор города Копейска Сергей Чеурин выехал на место происшествия по размещенной в социальных сетях информации об обрушении перекрытия в жилом помещении дома № 12 по ул. Новосибирской. Предварительно установлено, что дом признан аварийным, срок расселения определен до 2032 года. Организована проверка исполнения жилищного законодательства, прокуратурой будет дана оценка действиям органа местного самоуправления при расселении жителей аварийного дома», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе добавили, что ситуация с обеспечением граждан временным жильем из маневренного фонда поставлена на контроль. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, на место происшествия выезжали подразделения Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет. В местных сообществах в соцсетях жители сообщили, что сотрудники МЧС зафиксировали, что дом больше не подлежит для проживания, поскольку может произойти обвал крыши над другими квартирами. По их информации, в доме проживают восемь взрослых и семеро детей. Потолочная балка обрушилась в комнату Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Жители дома уверены, что их жизнь находится под угрозой Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области На место выехали прокурор города и первый зам мэра Копейска Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) обрушилось одно из перекрытий жилого дома в поселке Кадровик. Как сообщили 11 апреля в пресс-службе прокуратуры региона, надзорное ведомство проводит проверку по факту происшествия. «Прокурор города Копейска Сергей Чеурин выехал на место происшествия по размещенной в социальных сетях информации об обрушении перекрытия в жилом помещении дома № 12 по ул. Новосибирской. Предварительно установлено, что дом признан аварийным, срок расселения определен до 2032 года. Организована проверка исполнения жилищного законодательства, прокуратурой будет дана оценка действиям органа местного самоуправления при расселении жителей аварийного дома», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе добавили, что ситуация с обеспечением граждан временным жильем из маневренного фонда поставлена на контроль. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, на место происшествия выезжали подразделения Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет. В местных сообществах в соцсетях жители сообщили, что сотрудники МЧС зафиксировали, что дом больше не подлежит для проживания, поскольку может произойти обвал крыши над другими квартирами. По их информации, в доме проживают восемь взрослых и семеро детей.