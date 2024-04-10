«Курганмашзавод» потратил 16 млн рублей на лечение сотрудников в санаториях

Представители АО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) в 2023 году потратили на лечение сотрудников в санаториях более 16 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода
«АО „Курганмашзавод“ в 2023 году направил на санаторно-курортное лечение работников более 16 млн рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее. Оздоровление прошли более 300 сотрудников предприятия», — рассказали в пресс-службе. В компании отметили, что также направили более миллиона рублей на компенсацию части затрат на путевки, которые заводчане приобрели самостоятельно
158 заводчан отдыхали в курганских санаториях «Лесная здравница» (п. Лесники), «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье». В Челябинской области на курортах «Увильды» и «Урал» прошли оздоровительные процедуры 138 работников предприятия. Помимо работников, которые получили путевки по медицинским показаниям, санаторно-курортное лечение также прошли десятки сотрудников предпенсионного возраста.
Ранее стало известно, что на заводе обновили оборудования в медчасти. Были закуплены новые рентгенаппарат и комплексную систему для исследования желудочно-кишечного тракта
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Представители АО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) в 2023 году потратили на лечение сотрудников в санаториях более 16 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода «АО „Курганмашзавод“ в 2023 году направил на санаторно-курортное лечение работников более 16 млн рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее. Оздоровление прошли более 300 сотрудников предприятия», — рассказали в пресс-службе. В компании отметили, что также направили более миллиона рублей на компенсацию части затрат на путевки, которые заводчане приобрели самостоятельно 158 заводчан отдыхали в курганских санаториях «Лесная здравница» (п. Лесники), «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье». В Челябинской области на курортах «Увильды» и «Урал» прошли оздоровительные процедуры 138 работников предприятия. Помимо работников, которые получили путевки по медицинским показаниям, санаторно-курортное лечение также прошли десятки сотрудников предпенсионного возраста. Ранее стало известно, что на заводе обновили оборудования в медчасти. Были закуплены новые рентгенаппарат и комплексную систему для исследования желудочно-кишечного тракта