10 апреля 2024

«Курганмашзавод» потратил 16 млн рублей на лечение сотрудников в санаториях

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В 2023 на санаторное лечение представители завода потратили на 30% больше денег, чем годом ранее Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Представители АО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) в 2023 году потратили на лечение сотрудников в санаториях более 16 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода

«АО „Курганмашзавод“ в 2023 году направил на санаторно-курортное лечение работников более 16 млн рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее. Оздоровление прошли более 300 сотрудников предприятия», — рассказали в пресс-службе. В компании отметили, что также направили более миллиона рублей на компенсацию части затрат на путевки, которые заводчане приобрели самостоятельно

158 заводчан отдыхали в курганских санаториях «Лесная здравница» (п. Лесники), «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье». В Челябинской области на курортах «Увильды» и «Урал» прошли оздоровительные процедуры 138 работников предприятия. Помимо работников, которые получили путевки по медицинским показаниям, санаторно-курортное лечение также прошли десятки сотрудников предпенсионного возраста.

Ранее стало известно, что на заводе обновили оборудования в медчасти. Были закуплены новые рентгенаппарат и комплексную систему для исследования желудочно-кишечного тракта

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Представители АО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) в 2023 году потратили на лечение сотрудников в санаториях более 16 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода «АО „Курганмашзавод“ в 2023 году направил на санаторно-курортное лечение работников более 16 млн рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее. Оздоровление прошли более 300 сотрудников предприятия», — рассказали в пресс-службе. В компании отметили, что также направили более миллиона рублей на компенсацию части затрат на путевки, которые заводчане приобрели самостоятельно 158 заводчан отдыхали в курганских санаториях «Лесная здравница» (п. Лесники), «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье». В Челябинской области на курортах «Увильды» и «Урал» прошли оздоровительные процедуры 138 работников предприятия. Помимо работников, которые получили путевки по медицинским показаниям, санаторно-курортное лечение также прошли десятки сотрудников предпенсионного возраста. Ранее стало известно, что на заводе обновили оборудования в медчасти. Были закуплены новые рентгенаппарат и комплексную систему для исследования желудочно-кишечного тракта
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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