Новое оборудование закупили для медико-санитарной части КМЗ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Новые рентгенаппарат и комплексную систему для исследования желудочно-кишечного тракта установили в медико-санитарной части «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«В медико-санитарной части (МСЧ) „Курганмашзавода“ обследования заводчан теперь проводятся на новом оборудовании — в эксплуатацию введен современный рентгенаппарат и комплексная система для исследования желудочно-кишечного тракта», — указано в сообщении. Гендиректор завода Игорь Гиске добавил, что на предприятии и дальше планируют обновлять медоборудование.

Новый рентгенаппарат имеет сниженную лучевую нагрузку, а снимки с него можно получить в течение пяти минут после обследования. С помощью новой системы исследования ЖКТ, по словам представителей завода, эта процедура станет более щадящей. Эта система позволяет выявлять онкологические заболевания, язву желудка или гастрит на ранней стадии. На предприятии добавили, что медико-санитарную часть КМЗ посещают не только сотрудники завода, но и другие горожане.

Ранее предприятие запустило для рабочих три автобусных рейса до завода. Автобусы ездят с понедельника по пятницу.

Предприятие, в том числе, закупило новый рентгенаппарат Фото: пресс-служба КМЗ