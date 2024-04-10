Свердловчанка украла у солдата 2,9 млн рублей, полученные за ранение

Несовершеннолетняя жительница Кушвы (Свердловская область) перевела себе с банковской карты знакомого военнослужащего 2,9 млн рублей, полученные за ранение. Прокуратура направила уголовное дело в суд, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Знакомая потерпевшего, обладая реквизитами банковской карты молодого человека и имея доступ к мобильному приложению электронной платежной системы, без его ведома осуществила операции по переводу денежных средств на личные счета, доступ к которым имела, на общую сумму 2,9 млн рублей», — следует из сообщения. Деньги мужчина получил в качестве единовременной выплаты за ранение.
Обвиняемая не признает свою вину. «Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу», — отметили в прокуратуре.
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