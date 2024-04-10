Происшествия Свердловчанка украла у солдата 2,9 млн рублей, полученные за ранение 11 апреля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 + Обвиняемая в краже денег предстанет перед Кушвинским горсудом Фото: Алексей Гущин © URA.RU Несовершеннолетняя жительница Кушвы (Свердловская область) перевела себе с банковской карты знакомого военнослужащего 2,9 млн рублей, полученные за ранение. Прокуратура направила уголовное дело в суд, рассказали в пресс-службе ведомства. «Знакомая потерпевшего, обладая реквизитами банковской карты молодого человека и имея доступ к мобильному приложению электронной платежной системы, без его ведома осуществила операции по переводу денежных средств на личные счета, доступ к которым имела, на общую сумму 2,9 млн рублей», — следует из сообщения. Деньги мужчина получил в качестве единовременной выплаты за ранение. Обвиняемая не признает свою вину. «Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу», — отметили в прокуратуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Несовершеннолетняя жительница Кушвы (Свердловская область) перевела себе с банковской карты знакомого военнослужащего 2,9 млн рублей, полученные за ранение. Прокуратура направила уголовное дело в суд, рассказали в пресс-службе ведомства. «Знакомая потерпевшего, обладая реквизитами банковской карты молодого человека и имея доступ к мобильному приложению электронной платежной системы, без его ведома осуществила операции по переводу денежных средств на личные счета, доступ к которым имела, на общую сумму 2,9 млн рублей», — следует из сообщения. Деньги мужчина получил в качестве единовременной выплаты за ранение. Обвиняемая не признает свою вину. «Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу», — отметили в прокуратуре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям