10 апреля 2024

Свердловчанка украла у солдата 2,9 млн рублей, полученные за ранение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Обвиняемая в краже денег предстанет перед Кушвинским горсудом Фото:

Несовершеннолетняя жительница Кушвы (Свердловская область) перевела себе с банковской карты знакомого военнослужащего 2,9 млн рублей, полученные за ранение. Прокуратура направила уголовное дело в суд, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Знакомая потерпевшего, обладая реквизитами банковской карты молодого человека и имея доступ к мобильному приложению электронной платежной системы, без его ведома осуществила операции по переводу денежных средств на личные счета, доступ к которым имела, на общую сумму 2,9 млн рублей», — следует из сообщения. Деньги мужчина получил в качестве единовременной выплаты за ранение.

Обвиняемая не признает свою вину. «Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу», — отметили в прокуратуре.

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Несовершеннолетняя жительница Кушвы (Свердловская область) перевела себе с банковской карты знакомого военнослужащего 2,9 млн рублей, полученные за ранение. Прокуратура направила уголовное дело в суд, рассказали в пресс-службе ведомства. «Знакомая потерпевшего, обладая реквизитами банковской карты молодого человека и имея доступ к мобильному приложению электронной платежной системы, без его ведома осуществила операции по переводу денежных средств на личные счета, доступ к которым имела, на общую сумму 2,9 млн рублей», — следует из сообщения. Деньги мужчина получил в качестве единовременной выплаты за ранение. Обвиняемая не признает свою вину. «Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу», — отметили в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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