В Магнитогорске нашли скелет местного жителя, пропавшего более года назад

11 апреля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

В лесополосе нашли скелетированные останки потерявшегося человека Фото: Анна Майорова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) в лесополосе нашли скелетированные останки мужчины. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, погибшим является местный житель, пропавший без вести более года назад. «Скелетированный труп обнаружили в лесополосе. При нем имелись паспорт и банковская карта на его имя. Выяснилось, что погибший с марта прошлого года числился, как пропавший без вести», — рассказал источник. По данным URA.RU, в марте прошлого года мать погибшего заявила о его пропаже в правоохранительные органы. По ее словам, он ушел из дома, но так и не вернулся. Женщина отметила, что раньше сын уже надолго покидал жилище. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) в лесополосе нашли скелетированные останки мужчины. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, погибшим является местный житель, пропавший без вести более года назад. «Скелетированный труп обнаружили в лесополосе. При нем имелись паспорт и банковская карта на его имя. Выяснилось, что погибший с марта прошлого года числился, как пропавший без вести», — рассказал источник. По данным URA.RU, в марте прошлого года мать погибшего заявила о его пропаже в правоохранительные органы. По ее словам, он ушел из дома, но так и не вернулся. Женщина отметила, что раньше сын уже надолго покидал жилище. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.