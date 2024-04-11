В Магнитогорске нашли скелет местного жителя, пропавшего более года назад

В Магнитогорске (Челябинская область) в лесополосе нашли скелетированные останки мужчины. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, погибшим является местный житель, пропавший без вести более года назад.
«Скелетированный труп обнаружили в лесополосе. При нем имелись паспорт и банковская карта на его имя. Выяснилось, что погибший с марта прошлого года числился, как пропавший без вести», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в марте прошлого года мать погибшего заявила о его пропаже в правоохранительные органы. По ее словам, он ушел из дома, но так и не вернулся. Женщина отметила, что раньше сын уже надолго покидал жилище.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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