В Магнитогорске нашли скелет местного жителя, пропавшего более года назад

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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице "РЖД-Медицина" по адресу Байдукова, 63. Екатеринбург , лицо, череп, голова, скелет, кости, медицина, кость, анатомия
В лесополосе нашли скелетированные останки потерявшегося человека Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в лесополосе нашли скелетированные останки мужчины. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, погибшим является местный житель, пропавший без вести более года назад.

«Скелетированный труп обнаружили в лесополосе. При нем имелись паспорт и банковская карта на его имя. Выяснилось, что погибший с марта прошлого года числился, как пропавший без вести», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в марте прошлого года мать погибшего заявила о его пропаже в правоохранительные органы. По ее словам, он ушел из дома, но так и не вернулся. Женщина отметила, что раньше сын уже надолго покидал жилище.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Магнитогорске (Челябинская область) в лесополосе нашли скелетированные останки мужчины. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, погибшим является местный житель, пропавший без вести более года назад. «Скелетированный труп обнаружили в лесополосе. При нем имелись паспорт и банковская карта на его имя. Выяснилось, что погибший с марта прошлого года числился, как пропавший без вести», — рассказал источник. По данным URA.RU, в марте прошлого года мать погибшего заявила о его пропаже в правоохранительные органы. По ее словам, он ушел из дома, но так и не вернулся. Женщина отметила, что раньше сын уже надолго покидал жилище. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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