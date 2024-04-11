В Екатеринбург из Ирана привезли 24 тонны арбузов

В Екатеринбург поступила первая партия арбузов, их привезли из Ирана. Продукт прошел проверку и скоро поступит на прилавки, сообщили URA.RU в Уральском управлении Россельхознадзора.
«За первую декаду апреля на плодоовощную базу города Екатеринбург поступило 24 тонны арбузов происхождением Исламская Республика Иран. Плоды прошли фитосанитарный контроль, карантинные объекты не обнаружены», — сказали представители организации.
Ранее в город завозили 21 тонну грецких орехов из Китая и 13,9 тонны клубники из Турции. И ягоды, и орехи также благополучно прошли проверку на предмет вредителей.
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