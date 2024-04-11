В Екатеринбург из Ирана привезли 24 тонны арбузов

11 апреля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

На Урале стартовал сезон летних фруктов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбург поступила первая партия арбузов, их привезли из Ирана. Продукт прошел проверку и скоро поступит на прилавки, сообщили URA.RU в Уральском управлении Россельхознадзора. «За первую декаду апреля на плодоовощную базу города Екатеринбург поступило 24 тонны арбузов происхождением Исламская Республика Иран. Плоды прошли фитосанитарный контроль, карантинные объекты не обнаружены», — сказали представители организации. Ранее в город завозили 21 тонну грецких орехов из Китая и 13,9 тонны клубники из Турции. И ягоды, и орехи также благополучно прошли проверку на предмет вредителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург поступила первая партия арбузов, их привезли из Ирана. Продукт прошел проверку и скоро поступит на прилавки, сообщили URA.RU в Уральском управлении Россельхознадзора. «За первую декаду апреля на плодоовощную базу города Екатеринбург поступило 24 тонны арбузов происхождением Исламская Республика Иран. Плоды прошли фитосанитарный контроль, карантинные объекты не обнаружены», — сказали представители организации. Ранее в город завозили 21 тонну грецких орехов из Китая и 13,9 тонны клубники из Турции. И ягоды, и орехи также благополучно прошли проверку на предмет вредителей.