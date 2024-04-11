В Екатеринбург из Ирана привезли 24 тонны арбузов

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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, фрукты, арбузы
На Урале стартовал сезон летних фруктов Фото:

В Екатеринбург поступила первая партия арбузов, их привезли из Ирана. Продукт прошел проверку и скоро поступит на прилавки, сообщили URA.RU в Уральском управлении Россельхознадзора.

«За первую декаду апреля на плодоовощную базу города Екатеринбург поступило 24 тонны арбузов происхождением Исламская Республика Иран. Плоды прошли фитосанитарный контроль, карантинные объекты не обнаружены», — сказали представители организации.

Ранее в город завозили 21 тонну грецких орехов из Китая и 13,9 тонны клубники из Турции. И ягоды, и орехи также благополучно прошли проверку на предмет вредителей.

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В Екатеринбург поступила первая партия арбузов, их привезли из Ирана. Продукт прошел проверку и скоро поступит на прилавки, сообщили URA.RU в Уральском управлении Россельхознадзора. «За первую декаду апреля на плодоовощную базу города Екатеринбург поступило 24 тонны арбузов происхождением Исламская Республика Иран. Плоды прошли фитосанитарный контроль, карантинные объекты не обнаружены», — сказали представители организации. Ранее в город завозили 21 тонну грецких орехов из Китая и 13,9 тонны клубники из Турции. И ягоды, и орехи также благополучно прошли проверку на предмет вредителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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