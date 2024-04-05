Свердловчан накормят тоннами орехов и клубники из Китая и Турции

Груз приняли 3 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбург поставили 21 тонну грецких орехов из Китая и 13,9 тонны клубники из Турции. Продукцию направят в торговые точки, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

«Должностным лицом отдела надзора за обеспечением карантина растений, качеством зерна и семенного контроля по Свердловской области Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведены досмотр с отбором образцов, исследование и экспертиза ввезенной подкарантинной продукции. В орехах и клубнике карантинные объекты не обнаружены», — сказано в сообщении.

Специалисты приняли груз 3 апреля. Отмечается, что после проверки продукцию отправили в магазины Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге приняли поставку 20 тонн зараженных яблок из Кабардино-Балкарии. Товар допустили к реализации в регионе.