Задержанных сотрудников челябинского миграционного отдела отстранили от службы

11 апреля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

На время проверки сотрудники отстранены от работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанных по подозрению в получении взяток сотрудников отдела по вопросам миграции ОМВД Сосновского района (Челябинская область) Галину Земскова и Артема Мызгина отстранили от работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка. Там отметили, что работа по выявлению недобросовестных сотрудников в органах внутренних дел региона ведется на регулярной основе. Данное направление деятельности находится на постоянном контроле у руководства главка. «Каждый случай противоправной деятельности должностных лиц не остается без внимания: в отношении виновников и непосредственных руководителей обязательно проводится разбирательство, а их действиям дается жесткая правовая оценка. Запятнавшие честь мундира не достойны продолжать нести службу в органах внутренних дел», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Земскову и Мызгина задержали сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из отдела собственной безопасности ГУ МВД по области. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, в различные периоды они получали взятки от мигрантов. За это они помогали им с вопросами получения гражданства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанных по подозрению в получении взяток сотрудников отдела по вопросам миграции ОМВД Сосновского района (Челябинская область) Галину Земскова и Артема Мызгина отстранили от работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка. Там отметили, что работа по выявлению недобросовестных сотрудников в органах внутренних дел региона ведется на регулярной основе. Данное направление деятельности находится на постоянном контроле у руководства главка. «Каждый случай противоправной деятельности должностных лиц не остается без внимания: в отношении виновников и непосредственных руководителей обязательно проводится разбирательство, а их действиям дается жесткая правовая оценка. Запятнавшие честь мундира не достойны продолжать нести службу в органах внутренних дел», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Земскову и Мызгина задержали сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из отдела собственной безопасности ГУ МВД по области. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, в различные периоды они получали взятки от мигрантов. За это они помогали им с вопросами получения гражданства.