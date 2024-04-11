Задержанных сотрудников челябинского миграционного отдела отстранили от службы

Задержанных по подозрению в получении взяток сотрудников отдела по вопросам миграции ОМВД Сосновского района (Челябинская область) Галину Земскова и Артема Мызгина отстранили от работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.
Там отметили, что работа по выявлению недобросовестных сотрудников в органах внутренних дел региона ведется на регулярной основе. Данное направление деятельности находится на постоянном контроле у руководства главка.
«Каждый случай противоправной деятельности должностных лиц не остается без внимания: в отношении виновников и непосредственных руководителей обязательно проводится разбирательство, а их действиям дается жесткая правовая оценка. Запятнавшие честь мундира не достойны продолжать нести службу в органах внутренних дел», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Земскову и Мызгина задержали сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из отдела собственной безопасности ГУ МВД по области. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, в различные периоды они получали взятки от мигрантов. За это они помогали им с вопросами получения гражданства.
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