10 апреля 2024

В Тюмени отключат горячую воду. Скрин

Горячую воду в Тюмени начнут отключать с 20 мая
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Отключения горячей воды в Тюмени пройдут в семь этапов и закончатся в конце августа Фото:

В Тюмени гидравлические испытания теплосетей начнутся с 20 мая и пройдут до конца августа. Как сообщает пресс-служба АО «УСТЭК», первыми отключат историческую часть города и район Лесобазы.

«В этом году гидравлические испытания пройдут в период с 20 мая по 25 августа. В 1 этапе проверят историческую часть города, район Лесобазы, и заречные микрорайоны, во 2 этапе район КПД. В 3 этапе испытания пройдут в районе Дома Обороны и Московского тракта, во время 4 этапа проверят центральную часть города. Червишевский тракт и Южный микрорайон пройдут проверку в 6 этапе. Завершатся гидравлические испытания проверкой микрорайонов Восточного административного округа, района Войновки, а также поселков Патрушева, Ожогино, Комарово и Тюменская слобода», — указано в сообщении.

Отключение горячей воды в Тюмени пройдет в семь этапов. Сроки отключения в ряде районов планируют сократить до 12 дней. Подробный график отключения горячей воды в районах города находится на официальном сайте АО «УСТЭК».

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В Тюмени гидравлические испытания теплосетей начнутся с 20 мая и пройдут до конца августа. Как сообщает пресс-служба АО «УСТЭК», первыми отключат историческую часть города и район Лесобазы. «В этом году гидравлические испытания пройдут в период с 20 мая по 25 августа. В 1 этапе проверят историческую часть города, район Лесобазы, и заречные микрорайоны, во 2 этапе район КПД. В 3 этапе испытания пройдут в районе Дома Обороны и Московского тракта, во время 4 этапа проверят центральную часть города. Червишевский тракт и Южный микрорайон пройдут проверку в 6 этапе. Завершатся гидравлические испытания проверкой микрорайонов Восточного административного округа, района Войновки, а также поселков Патрушева, Ожогино, Комарово и Тюменская слобода», — указано в сообщении. Отключение горячей воды в Тюмени пройдет в семь этапов. Сроки отключения в ряде районов планируют сократить до 12 дней. Подробный график отключения горячей воды в районах города находится на официальном сайте АО «УСТЭК».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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