Главного пермского молодогвардейца забрали в армию

В Перми ищут нового руководителя «Молодой гвардии» «Единой России»

11 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

До 2023 года Сагидуллин учился в университете Фото: Сергей Русанов © URA.RU Руководитель пермского подразделения «Молодой гвардии» «Единой России» Ринат Сагидуллин оставляет должность. Его призвали в армию на срочную службу. Об этом рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона. «Сагидуллин получил повестку. Уходит служить на срочную службу. Сейчас в партии ищут, кто мог бы его заменить», — отметил инсайдер. Срок службы составляет один год. Другой инсайдер говорит, что Сагидуллин может отказаться и пойти вместо этого служить по контракту — с возможным участием в СВО. Сам Ринат Сагидуллин в разговоре с корреспондентом URA.RU сперва все отрицал, а потом отказался от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу реготделения «Единой России». Ринату Сагидуллину — 24 года. В 2023 году он окончил Пермский Политех. Он возглавил МГЕР в апреле 2022 года. До этого Сагидуллин являлся членом регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Прикамье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель пермского подразделения «Молодой гвардии» «Единой России» Ринат Сагидуллин оставляет должность. Его призвали в армию на срочную службу. Об этом рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона. «Сагидуллин получил повестку. Уходит служить на срочную службу. Сейчас в партии ищут, кто мог бы его заменить», — отметил инсайдер. Срок службы составляет один год. Другой инсайдер говорит, что Сагидуллин может отказаться и пойти вместо этого служить по контракту — с возможным участием в СВО. Сам Ринат Сагидуллин в разговоре с корреспондентом URA.RU сперва все отрицал, а потом отказался от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу реготделения «Единой России». Ринату Сагидуллину — 24 года. В 2023 году он окончил Пермский Политех. Он возглавил МГЕР в апреле 2022 года. До этого Сагидуллин являлся членом регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Прикамье.