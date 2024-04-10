10 апреля 2024

Главного пермского молодогвардейца забрали в армию

В Перми ищут нового руководителя «Молодой гвардии» «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг концерт "Крымская весна". Пермь, молодая гвардия, патриоты россии, молодогвардейцы
До 2023 года Сагидуллин учился в университете Фото:

Руководитель пермского подразделения «Молодой гвардии» «Единой России» Ринат Сагидуллин оставляет должность. Его призвали в армию на срочную службу. Об этом рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона.

«Сагидуллин получил повестку. Уходит служить на срочную службу. Сейчас в партии ищут, кто мог бы его заменить», — отметил инсайдер.

Срок службы составляет один год. Другой инсайдер говорит, что Сагидуллин может отказаться и пойти вместо этого служить по контракту — с возможным участием в СВО. Сам Ринат Сагидуллин в разговоре с корреспондентом URA.RU сперва все отрицал, а потом отказался от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу реготделения «Единой России».

Ринату Сагидуллину — 24 года. В 2023 году он окончил Пермский Политех. Он возглавил МГЕР в апреле 2022 года. До этого Сагидуллин являлся членом регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Прикамье.

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Руководитель пермского подразделения «Молодой гвардии» «Единой России» Ринат Сагидуллин оставляет должность. Его призвали в армию на срочную службу. Об этом рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона. «Сагидуллин получил повестку. Уходит служить на срочную службу. Сейчас в партии ищут, кто мог бы его заменить», — отметил инсайдер. Срок службы составляет один год. Другой инсайдер говорит, что Сагидуллин может отказаться и пойти вместо этого служить по контракту — с возможным участием в СВО. Сам Ринат Сагидуллин в разговоре с корреспондентом URA.RU сперва все отрицал, а потом отказался от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу реготделения «Единой России». Ринату Сагидуллину — 24 года. В 2023 году он окончил Пермский Политех. Он возглавил МГЕР в апреле 2022 года. До этого Сагидуллин являлся членом регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Прикамье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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