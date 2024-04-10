10 апреля 2024

В одной из курганских рек, впадающей в Тобол, произошло снижение уровня

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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, половодье, наводнение, лед в воде, река тобол весной
В реке Уй уровень воды стал снижаться Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Уй в Курганской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, за сутки снизился на 17 сантиметров. Информация об этом размещена на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Сведения о состоянии водных объектов 11 апреля на 8 часов местного времени. Река Уй, пункт — с. Усть-Уйское. Уровень фактический над „0“ поста: 592 сантиметра. Изменение за сутки: — 17 сантиметров», — указано на сайте ЦГМС.

При этом, как указано на сайте, в селе Звериноголовское в реке Тобол за те же сутки уровень повысился на 75 сантиметров. Часть реки Тобол, расположенная в городе Кургане, тоже изменилась: рост уровня за сутки составил 26 сантиметров.

Ранее URA.RU писало, что на некоторых территориях Курганской области наводнение стало уходить. За сутки вода освободила несколько домов и приусадебные участки.

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Уровень воды в реке Уй в Курганской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, за сутки снизился на 17 сантиметров. Информация об этом размещена на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Сведения о состоянии водных объектов 11 апреля на 8 часов местного времени. Река Уй, пункт — с. Усть-Уйское. Уровень фактический над „0“ поста: 592 сантиметра. Изменение за сутки: — 17 сантиметров», — указано на сайте ЦГМС. При этом, как указано на сайте, в селе Звериноголовское в реке Тобол за те же сутки уровень повысился на 75 сантиметров. Часть реки Тобол, расположенная в городе Кургане, тоже изменилась: рост уровня за сутки составил 26 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что на некоторых территориях Курганской области наводнение стало уходить. За сутки вода освободила несколько домов и приусадебные участки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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