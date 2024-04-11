Челябинскую телебашню украсят портретом Юрия Гагарина

В День космонавтики, 12 апреля, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с обратным отсчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.
«12 апреля, челябинский телерадиоцентр поздравит с Днем космонавтики тематической подсветкой с обратным отсчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина на телебашне», — сообщили в пресс-службе. Подсветка будет включена в 20:45 по местному времени.
Весной 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космос. В честь этого ежегодно День космонавтики отмечается 12 апреля.
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