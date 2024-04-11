Челябинскую телебашню украсят портретом Юрия Гагарина

11 апреля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

В День космонавтики украсят телебашню в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В День космонавтики, 12 апреля, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с обратным отсчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «12 апреля, челябинский телерадиоцентр поздравит с Днем космонавтики тематической подсветкой с обратным отсчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина на телебашне», — сообщили в пресс-службе. Подсветка будет включена в 20:45 по местному времени. Весной 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космос. В честь этого ежегодно День космонавтики отмечается 12 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День космонавтики, 12 апреля, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с обратным отсчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «12 апреля, челябинский телерадиоцентр поздравит с Днем космонавтики тематической подсветкой с обратным отсчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина на телебашне», — сообщили в пресс-службе. Подсветка будет включена в 20:45 по местному времени. Весной 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космос. В честь этого ежегодно День космонавтики отмечается 12 апреля.