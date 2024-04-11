Челябинскую телебашню украсят портретом Юрия Гагарина

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Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, телевидение, телебашня, подсветка телебашни
В День космонавтики украсят телебашню в Челябинске Фото:

В День космонавтики, 12 апреля, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с обратным отсчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«12 апреля, челябинский телерадиоцентр поздравит с Днем космонавтики тематической подсветкой с обратным отсчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина на телебашне», — сообщили в пресс-службе. Подсветка будет включена в 20:45 по местному времени.

Весной 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космос. В честь этого ежегодно День космонавтики отмечается 12 апреля.

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В День космонавтики, 12 апреля, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с обратным отсчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «12 апреля, челябинский телерадиоцентр поздравит с Днем космонавтики тематической подсветкой с обратным отсчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина на телебашне», — сообщили в пресс-службе. Подсветка будет включена в 20:45 по местному времени. Весной 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космос. В честь этого ежегодно День космонавтики отмечается 12 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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