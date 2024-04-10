10 апреля 2024

Федеральную трассу в Тюменской области от воды спасут дамбами

В Тюменской области строят дамбу на федеральной трассе из Тюмени в Омск
© Служба новостей «URA.RU»
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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана
Отсыпка дамбы на трассе началась 10 апреля (архивное фото) Фото:
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На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, расположенном в Тюменской области, начата отсыпка дамбы, чтобы спасти дорогу от подтопления. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».

«В связи с неблагоприятным прогнозом „Уралуправтодор“ выпустил приказ о введении режима повышенной готовности на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в Тюменской области. Одной из наиболее вероятных зон подтопления является территория Абатского района, автомобильной дороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск на участке км 353- км 362. 10 апреля вдоль дороги начата отсыпка дамбы», — рассказали в ведомстве.

Работы выполняет АО «ТОДЭП». Завоз материалов осуществляют десятью грузовиками. Также МЧС планирует привлечь четырехкилометровую водоналивную (надувную) дамбу. Как ранее писало URA.RU, их в Тюменскую область прислало федеральное ведомство, для борьбы с паводком.

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На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, расположенном в Тюменской области, начата отсыпка дамбы, чтобы спасти дорогу от подтопления. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «В связи с неблагоприятным прогнозом „Уралуправтодор“ выпустил приказ о введении режима повышенной готовности на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в Тюменской области. Одной из наиболее вероятных зон подтопления является территория Абатского района, автомобильной дороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск на участке км 353- км 362. 10 апреля вдоль дороги начата отсыпка дамбы», — рассказали в ведомстве. Работы выполняет АО «ТОДЭП». Завоз материалов осуществляют десятью грузовиками. Также МЧС планирует привлечь четырехкилометровую водоналивную (надувную) дамбу. Как ранее писало URA.RU, их в Тюменскую область прислало федеральное ведомство, для борьбы с паводком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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