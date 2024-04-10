Федеральную трассу в Тюменской области от воды спасут дамбами

На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, расположенном в Тюменской области, начата отсыпка дамбы, чтобы спасти дорогу от подтопления. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».
«В связи с неблагоприятным прогнозом „Уралуправтодор“ выпустил приказ о введении режима повышенной готовности на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в Тюменской области. Одной из наиболее вероятных зон подтопления является территория Абатского района, автомобильной дороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск на участке км 353- км 362. 10 апреля вдоль дороги начата отсыпка дамбы», — рассказали в ведомстве.
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На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, расположенном в Тюменской области, начата отсыпка дамбы, чтобы спасти дорогу от подтопления. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «В связи с неблагоприятным прогнозом „Уралуправтодор“ выпустил приказ о введении режима повышенной готовности на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в Тюменской области. Одной из наиболее вероятных зон подтопления является территория Абатского района, автомобильной дороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск на участке км 353- км 362. 10 апреля вдоль дороги начата отсыпка дамбы», — рассказали в ведомстве. Работы выполняет АО «ТОДЭП». Завоз материалов осуществляют десятью грузовиками. Также МЧС планирует привлечь четырехкилометровую водоналивную (надувную) дамбу. Как ранее писало URA.RU, их в Тюменскую область прислало федеральное ведомство, для борьбы с паводком.