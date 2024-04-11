МЧС отправило в Тюменскую область водоналивные дамбы для борьбы с наводнением. Видео

11 апреля 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Груз нужен для защиты Тюменской области от паводка, уточнили в МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году МЧС России доставит в Тюменскую область водоналивные дамбы для борьбы с паводком. Такое поручение дал глава ведомства Александр Куренков. «Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил четыре километра быстровозводимых дамб», — передает поручение Александра Куренкова telegram-канал МЧС . Там отметили, что объекты нужны, чтобы не допустить подтопление территорий. Конструкция создана из прочного композитного материала, она наполняется водой. Ее установка занимает крайне мало времени и обеспечивает надежную защиту. Ранее МЧС спрогнозировало подъем уровней воды в реках Тобол и Ишим. 10 апреля они выросли на 34-36 сантиметров. В самой области с 8 апреля действует режим ЧС. Жителей региона также призывают подготовиться к возможной опасности. В группировке по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС России доставит в Тюменскую область водоналивные дамбы для борьбы с паводком. Такое поручение дал глава ведомства Александр Куренков. «Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил четыре километра быстровозводимых дамб», — передает поручение Александра Куренкова telegram-канал МЧС. Там отметили, что объекты нужны, чтобы не допустить подтопление территорий. Конструкция создана из прочного композитного материала, она наполняется водой. Ее установка занимает крайне мало времени и обеспечивает надежную защиту. Ранее МЧС спрогнозировало подъем уровней воды в реках Тобол и Ишим. 10 апреля они выросли на 34-36 сантиметров. В самой области с 8 апреля действует режим ЧС. Жителей региона также призывают подготовиться к возможной опасности. В группировке по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, передает МК.RU.