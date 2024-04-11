МЧС отправило в Тюменскую область водоналивные дамбы для борьбы с наводнением. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, разгрузка, грузовой терминал, грузчик, работа грузчика
Груз нужен для защиты Тюменской области от паводка, уточнили в МЧС Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

МЧС России доставит в Тюменскую область водоналивные дамбы для борьбы с паводком. Такое поручение дал глава ведомства Александр Куренков.

«Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил четыре километра быстровозводимых дамб», — передает поручение Александра Куренкова telegram-канал МЧС. Там отметили, что объекты нужны, чтобы не допустить подтопление территорий.

Конструкция создана из прочного композитного материала, она наполняется водой. Ее установка занимает крайне мало времени и обеспечивает надежную защиту.

Ранее МЧС спрогнозировало подъем уровней воды в реках Тобол и Ишим. 10 апреля они выросли на 34-36 сантиметров. В самой области с 8 апреля действует режим ЧС. Жителей региона также призывают подготовиться к возможной опасности. В группировке по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, передает МК.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МЧС России доставит в Тюменскую область водоналивные дамбы для борьбы с паводком. Такое поручение дал глава ведомства Александр Куренков. «Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил четыре километра быстровозводимых дамб», — передает поручение Александра Куренкова telegram-канал МЧС. Там отметили, что объекты нужны, чтобы не допустить подтопление территорий. Конструкция создана из прочного композитного материала, она наполняется водой. Ее установка занимает крайне мало времени и обеспечивает надежную защиту. Ранее МЧС спрогнозировало подъем уровней воды в реках Тобол и Ишим. 10 апреля они выросли на 34-36 сантиметров. В самой области с 8 апреля действует режим ЧС. Жителей региона также призывают подготовиться к возможной опасности. В группировке по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, передает МК.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...