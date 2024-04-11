МЧС России доставит в Тюменскую область водоналивные дамбы для борьбы с паводком. Такое поручение дал глава ведомства Александр Куренков.
«Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил четыре километра быстровозводимых дамб», — передает поручение Александра Куренкова telegram-канал МЧС. Там отметили, что объекты нужны, чтобы не допустить подтопление территорий.
Конструкция создана из прочного композитного материала, она наполняется водой. Ее установка занимает крайне мало времени и обеспечивает надежную защиту.
Ранее МЧС спрогнозировало подъем уровней воды в реках Тобол и Ишим. 10 апреля они выросли на 34-36 сантиметров. В самой области с 8 апреля действует режим ЧС. Жителей региона также призывают подготовиться к возможной опасности. В группировке по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, передает МК.RU.
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МЧС России доставит в Тюменскую область водоналивные дамбы для борьбы с паводком. Такое поручение дал глава ведомства Александр Куренков. «Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил четыре километра быстровозводимых дамб», — передает поручение Александра Куренкова telegram-канал МЧС. Там отметили, что объекты нужны, чтобы не допустить подтопление территорий. Конструкция создана из прочного композитного материала, она наполняется водой. Ее установка занимает крайне мало времени и обеспечивает надежную защиту. Ранее МЧС спрогнозировало подъем уровней воды в реках Тобол и Ишим. 10 апреля они выросли на 34-36 сантиметров. В самой области с 8 апреля действует режим ЧС. Жителей региона также призывают подготовиться к возможной опасности. В группировке по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, передает МК.RU.