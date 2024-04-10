10 апреля 2024

Суд вынес приговор жительнице ХМАО, которая грозилась взорвать дом

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Жительница ХМАО, которая грозилась взорвать дом, отправится в колонию Фото:

Нижневартовский городской суд приговорил вартовчанку к одному году в колонии за угрозу взорвать жилой дом. Об этом сообщила мэрия Нижневартовска на своем сайте.

«Нижневартовский городской суд вынес приговор жительнице города 1983 года рождения, которая, будучи в нетрезвом состоянии, позвонила на номер Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщив диспетчеру заведомо ложные сведения о намерении взорвать жилой дом. Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном», — говорится в сообщении.

Вартовчанке назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Ей также придется возместить материальный ущерб, причиненный УМВД по Нижневартовску.

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Нижневартовский городской суд приговорил вартовчанку к одному году в колонии за угрозу взорвать жилой дом. Об этом сообщила мэрия Нижневартовска на своем сайте. «Нижневартовский городской суд вынес приговор жительнице города 1983 года рождения, которая, будучи в нетрезвом состоянии, позвонила на номер Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщив диспетчеру заведомо ложные сведения о намерении взорвать жилой дом. Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном», — говорится в сообщении. Вартовчанке назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Ей также придется возместить материальный ущерб, причиненный УМВД по Нижневартовску.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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