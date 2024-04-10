Суд вынес приговор жительнице ХМАО, которая грозилась взорвать дом

11 апреля 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Жительница ХМАО, которая грозилась взорвать дом, отправится в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нижневартовский городской суд приговорил вартовчанку к одному году в колонии за угрозу взорвать жилой дом. Об этом сообщила мэрия Нижневартовска на своем сайте.



«Нижневартовский городской суд вынес приговор жительнице города 1983 года рождения, которая, будучи в нетрезвом состоянии, позвонила на номер Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщив диспетчеру заведомо ложные сведения о намерении взорвать жилой дом. Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном», — говорится в сообщении.



Вартовчанке назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Ей также придется возместить материальный ущерб, причиненный УМВД по Нижневартовску. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нижневартовский городской суд приговорил вартовчанку к одному году в колонии за угрозу взорвать жилой дом. Об этом сообщила мэрия Нижневартовска на своем сайте. «Нижневартовский городской суд вынес приговор жительнице города 1983 года рождения, которая, будучи в нетрезвом состоянии, позвонила на номер Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщив диспетчеру заведомо ложные сведения о намерении взорвать жилой дом. Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном», — говорится в сообщении. Вартовчанке назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Ей также придется возместить материальный ущерб, причиненный УМВД по Нижневартовску.