Самолет «Уральских авиалиний», севший под Новосибирском, не вернут к полетам

11 апреля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Транспортировка севшего самолета слишком затратна Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Авиакомпания «Уральские авиалинии» не собирается возвращать к полетам самолет Airbus A320, который посадили в пшеничном поле под Новосибирском в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Мы оцениваем все риски и склоняемся к тому, чтобы не использовать данное воздушное судно в коммерческой эксплуатации, учитывая и факт отсутствия в текущих условиях поддержки производителя Airbus», — пояснили в авиакомпании. Отмечается, что все рассмотренные версии транспортировки самолета нецелесообразны и слишком затратны. Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. На борту было 159 человек. По дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Сперва судно хотели поднять в воздух прямо с поля, но позже предложили его разобрать на запчасти. Полная информация о ЧП на пшеничном поле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «Уральские авиалинии» не собирается возвращать к полетам самолет Airbus A320, который посадили в пшеничном поле под Новосибирском в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Мы оцениваем все риски и склоняемся к тому, чтобы не использовать данное воздушное судно в коммерческой эксплуатации, учитывая и факт отсутствия в текущих условиях поддержки производителя Airbus», — пояснили в авиакомпании. Отмечается, что все рассмотренные версии транспортировки самолета нецелесообразны и слишком затратны. Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. На борту было 159 человек. По дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Сперва судно хотели поднять в воздух прямо с поля, но позже предложили его разобрать на запчасти. Полная информация о ЧП на пшеничном поле — в сюжете URA.RU.