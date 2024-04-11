Самолет «Уральских авиалиний», севший под Новосибирском, не вернут к полетам

Авиакомпания «Уральские авиалинии» не собирается возвращать к полетам самолет Airbus A320, который посадили в пшеничном поле под Новосибирском в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.
«Мы оцениваем все риски и склоняемся к тому, чтобы не использовать данное воздушное судно в коммерческой эксплуатации, учитывая и факт отсутствия в текущих условиях поддержки производителя Airbus», — пояснили в авиакомпании. Отмечается, что все рассмотренные версии транспортировки самолета нецелесообразны и слишком затратны.
Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. На борту было 159 человек. По дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Сперва судно хотели поднять в воздух прямо с поля, но позже предложили его разобрать на запчасти. Полная информация о ЧП на пшеничном поле — в сюжете URA.RU.
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