Полтора миллиона уральцев поучаствовали в конкурсе ради федеральных денег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписание в полпредстве с профсоюзами. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев акцентирует: голосование является для уральцев инвестицией в будущее Фото:

Более 1,5 миллионов жителей регионов УрФО приняли участие в голосовании за выбор парков, которые отреставрируют на федеральные деньги. Об этом сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«За объекты благоустройства в УрФО проголосовали уже более полутора миллионов человек», — передает пресс-служба слова Якушева. По его мнению, участие в голосовании за благоустройство парков является для уральцев инвестицией в будущее.

В настоящее время в голосовании участвуют 475 проектов территорий в 141 городе УрФО. Голосование продлится до 30 апреля. Предполагается, в этом году будут благоустроены 303 общественных места отдыха и 72 двора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 1,5 миллионов жителей регионов УрФО приняли участие в голосовании за выбор парков, которые отреставрируют на федеральные деньги. Об этом сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «За объекты благоустройства в УрФО проголосовали уже более полутора миллионов человек», — передает пресс-служба слова Якушева. По его мнению, участие в голосовании за благоустройство парков является для уральцев инвестицией в будущее. В настоящее время в голосовании участвуют 475 проектов территорий в 141 городе УрФО. Голосование продлится до 30 апреля. Предполагается, в этом году будут благоустроены 303 общественных места отдыха и 72 двора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...