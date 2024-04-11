Полтора миллиона уральцев поучаствовали в конкурсе ради федеральных денег

Более 1,5 миллионов жителей регионов УрФО приняли участие в голосовании за выбор парков, которые отреставрируют на федеральные деньги. Об этом сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
«За объекты благоустройства в УрФО проголосовали уже более полутора миллионов человек», — передает пресс-служба слова Якушева. По его мнению, участие в голосовании за благоустройство парков является для уральцев инвестицией в будущее.
В настоящее время в голосовании участвуют 475 проектов территорий в 141 городе УрФО. Голосование продлится до 30 апреля. Предполагается, в этом году будут благоустроены 303 общественных места отдыха и 72 двора.
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