Полтора миллиона уральцев поучаствовали в конкурсе ради федеральных денег

11 апреля 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев акцентирует: голосование является для уральцев инвестицией в будущее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более 1,5 миллионов жителей регионов УрФО приняли участие в голосовании за выбор парков, которые отреставрируют на федеральные деньги. Об этом сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «За объекты благоустройства в УрФО проголосовали уже более полутора миллионов человек», — передает пресс-служба слова Якушева. По его мнению, участие в голосовании за благоустройство парков является для уральцев инвестицией в будущее. В настоящее время в голосовании участвуют 475 проектов территорий в 141 городе УрФО. Голосование продлится до 30 апреля. Предполагается, в этом году будут благоустроены 303 общественных места отдыха и 72 двора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 1,5 миллионов жителей регионов УрФО приняли участие в голосовании за выбор парков, которые отреставрируют на федеральные деньги. Об этом сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «За объекты благоустройства в УрФО проголосовали уже более полутора миллионов человек», — передает пресс-служба слова Якушева. По его мнению, участие в голосовании за благоустройство парков является для уральцев инвестицией в будущее. В настоящее время в голосовании участвуют 475 проектов территорий в 141 городе УрФО. Голосование продлится до 30 апреля. Предполагается, в этом году будут благоустроены 303 общественных места отдыха и 72 двора.